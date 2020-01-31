英皇集团联合湖北省慈善总会捐资捐款支持抗疫

面对近期湖北省武汉市及香港的新型冠状病毒感染肺炎疫情持续蔓延，英皇集团连日来与湖北省慈善总会紧密沟通协调，于1月30日宣布通过“英皇慈善基金”向湖北省慈善总会捐赠合计人民币1000万元的医疗防护物资及捐款，以支持紧急防疫工作。

其中包括过百部无创呼吸机用于支持对症治疗，以辅助重病患者增加有效的通气量、改善换气；另采购过万套医疗防护装备，为湖北省医疗单位、坚守岗位的一线支持人员及重病患者提供支持和帮助。物资已经搜购，将于下星期抵达湖北省并报送至湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部，再分配给湖北省内9个市县十多家严重缺乏医疗设备的医院。

治疗新型冠状病毒肺炎的关键医疗设备无创呼吸机及防护装备，正陆续安排运送至严重缺乏物资设备的湖北省内各医院

在本次抗疫行动中，荣军医院被列为新型冠状病毒肺炎防控医院，并全员取消休假全力应对新型肺炎，而英皇集团亦将定向捐助一批医疗防护物资用以支持荣军医院的疫情防控工作。

面对这次的抗疫驰援，湖北省慈善总会对英皇集团的捐赠安排予以认可，并表示在现时医疗设备供不应求的情况下，此次的捐赠将对一线支持工作提供非常有效的帮助；同时，也感谢英皇集团一直以来对湖北省老年人的关爱及资源调配。由湖北省民政厅直接领导管理的湖北省慈善总会多年来与英皇集团合作推行省内的老年公益事务，在此次疫情防控工作中，除重点支持武汉市外，也会对湖北省内其他地区疫情防控工作给予资金和物资援助。