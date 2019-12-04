轻松筹公益盛典在京举行

12月3日晚，由轻松筹联合ELLE、新浪公益举办的第三届“123轻松筹公益盛典”在北京圆满落下帷幕。此次公益盛典以“123链起来 一起做公益”为主题，展示了新时代公益的技术力和影响力。轻松集团CEO张科、轻松集团联席CEO钟诚及惠英红、贾乃亮等热心公益的人气明星、公益组织代表、爱心企业代表、媒体记者齐聚，为公益发声，传递社会正能量，链动爱与希望。

盛典现场，张科，贾乃亮，国家卫生健康委直属机关团委书记、山西省永和县索驼村第一书记徐宏，阿里巴巴集团社会公益部总监明宏伟，新浪公益总监杨光，腾讯公益慈善基金会公共事务总监张海若，京东公益平台负责人董美美，中国银行善源公益平台负责人张媛媛，中国工商银行融e购公益平台负责人傅明仙联合开启了“链起来·让公益更透明”的公益启动仪式，携手用科技打造透明公益环境，助力公益慈善事业的发展。

随着互联网信息化时代的来临，互联网科技助力公益慈善事业迈向了新的阶梯，互联网公益时代开辟了公益慈善发展的新路径，推动着公益慈善向全民化、精细化发展。轻松筹作为互联网品牌的产物，自诞生起就具有深刻的“善DNA”，引领了“全民公益”、“指尖公益”的热潮。

轻松筹成立后，一直秉持着“让每个家庭都拥有应对疾病的勇气和力量”的使命，牢记至善初心。首创的“大病救助”模式在第一时间帮助困难家庭解决医疗费用问题。轻松筹借助熟人社交解决求助项目的信任问题，靠朋友圈的社交属性解决传播渠道的问题，帮助大病家庭在第一时间解决医疗费用问题，目前轻松筹全球用户超过6亿，筹款总额超过360亿元。

轻松筹的出现，将社交与大病众筹联系起来，改变了人们做公益的方式，让普通人也能够更方便、更高效地献出爱心。随着行业发展的日益成熟，更有效激发了民众的公益热情。成立5年多来，轻松筹上涌现出无数感人的瞬间，在善和爱的基础上，轻松筹把社会汇聚的温暖下沉式扩散到每一位心怀善意的普通人面前，为困境中妥协的大病家庭带来一丝温暖和希望。在盛典现场，轻松筹也发布了“年度十大公益事件”，其中有捐髓救父的孩子、街头戴兔子发箍求助的父亲、无辜被刺伤的女主播、原子弹功勋工人、凉山救火的消防员，无数个这样平凡又不平凡的故事，让民众心痛、流泪，无数双支援的双手也让人们看到了公益“守望互助”的爱内核。

党的十九大把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。截至2018年底，我国农村贫困人口还有1660万人，2020年是脱贫攻坚收官之年，剩余的攻坚任务十分艰巨，更需要团结社会各界力量。2019年是脱贫攻坚的关键一年，轻松筹作为国内最大的健康保障平台，牢牢发挥自身的互联网优势，综合运用个人求助、互助、保险等多样手段，助力精准扶贫工作。

自成立以来，轻松筹不仅积极参与公益活动，也致力于通过互联网团结人气明星、医护工作者，汇聚善的力量，助力脱贫攻坚。吉林省汪清县副县长邵俊杰、脱贫攻坚助力大使白冰联合轻松公益发布了助力国家发改委定点扶贫吉林汪清县助残公益项目；江西省莲花县民政局副局长、兼慈善会副会长贺仁兵，脱贫攻坚助力大使李若彤联合松公益发布了助力民政部定点扶贫江西省莲花县革命老区图书馆建设等民生工程项目；山西省永和县索驼村副书记岳润明、脱贫攻坚助力大使惠英红联合轻松公益发布了助力国家卫健委定点扶贫山西永和县索驼村大病救助暨民生改善项目。

近几年，随着国家政策的大力支持与众多医疗健康企业的辅助，我国医疗健康产业的未来市场前景广阔，在国民对健康保障有着高需求的大环境下，轻松筹·轻松保与众惠相互、丁香园、中康资讯、美年大健康成立了全球首个慢病管理联盟，在慢病管理和健康保障方面跨界合作，整合联动，协助慢病患者更好地管理健康。从事后的救助到事前的健康保障和预防,再延伸到患病后的健康管理,轻松筹通过将大数据、AI、区块链这些前沿科技,应用到健康医疗领域,帮助用户管理自己的健康。

轻松筹从单一的大病众筹模式到探索出轻松互助、轻松保、轻松公益、轻松健康全面健康保障体系，为民众提供了全面、完善的健康保障方案，也依托多样的业务，汇聚了一批热心公益的企业伙伴。作为最佳公益合作伙伴，轻松筹联合瑞幸咖啡、趣头条、欧莱雅、小罐茶、觅瑞、潮漫及众惠相互、太平洋产险、泰康在线、中国人民财产保险股份有限公司等，向国人传递“人人公益”理念，汇聚更多爱心人士的参与。

作为不同行业引领创新风向的企业，轻松筹与瑞幸咖啡依托各自在行业内的创新经验，强强跨界联合，打破传统模式的壁垒，用咖啡温暖公益人的内心，掀起蓝杯与绿色公益的风暴，共推互联网公益基因在各行各业间的加速发酵；轻松筹此次联合趣头条做了“年度十大公益事件”的评选，用一个个感人至深的故事，向所有人展示了“爱”创造的奇迹。