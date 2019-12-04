“红色中国行”公益医疗活动走进台儿庄

11月30日——12月1日，由中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会、中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会、中华医学会肿瘤分会甲状腺肿瘤专业委员会发起的“红色中国行”公益医疗进老区活动走进枣庄市台儿庄区。在中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会主任委员、天津医科大学附属肿瘤医院副院长高明教授带领下，天津医科大学附属肿瘤医院郑向前、王旭东、赵敬柱教授，河南省肿瘤医院秦建武教授，浙江大学邵逸夫医院高力教授，上海第六人员医院陆汉魁教授，吉林省肿瘤医院郑颖教授，山东齐鲁医院曾庆东、刘焕涛、周黎光、张彬彬教授等一行国内知名甲状腺、乳腺专家积极参加了此次公益活动。

11月30日下午， 各地专家陆续抵达台儿庄，冒雨前往台儿庄大战纪念馆，参加“不忘初心、牢记使命”主题活动。纪念馆内详实的文字、珍贵的历史图片和战争藏品，真实展现了抗战先烈的英雄事迹，使专家们深受教育，更加坚定了“红色中国行”公益医疗支援服务老区人民的决心。

专家们在台儿庄大战纪念馆前合影

随后，专家们连夜与台儿庄区人民医院的领导班子和业务技术骨干召开了座谈。了解了老区医院在硬件、软件等各方面的现状与需求。学会后续将针对性的对老区的医生护士提供交流、学习及进修帮扶，并计划定期回看，建立长效机制，从人才培养、技术培训等方面助力老区医院逐步提高自身医疗水平，帮助其更好的服务老区人民健康事业。

12月1日早8：00，“红色中国行”大型义诊在台儿庄区人民医院如期举行，活动前举行了简短的启动仪式。台儿庄区人民医院院长王涛主持仪式，台儿庄区卫健局局长陈立明、枣庄市立医院院长吴修荣出席了仪式。

启动仪式后，专家们开始义诊。得知国内知名专家来到台儿庄，当地老百姓早早就来到医院排队。当天上午，专家们共计为超过500名甲状腺和乳腺疾病患者进行问诊咨询和答疑解惑。

义诊现场

在义诊间隙，高明教授还成功为一名老区甲癌患者做了公益手术，现场为当地医生做了手术示范；专家们分头还开展了教学查房、专业知识讲座、免费B超检查等活动，将先进的诊疗技术和理念带到了台儿庄医院。

据了解，“红色中国行”公益医疗进老区活动，此前已在全国举行了4场活动，本次台儿庄为第五站。这些知名专家都是利用周末休息时间，义务参与到支援革命老区的医疗服务工作，他们走进各个老区，为当地百姓开展了义诊咨询、公益手术、健康护理、科普讲座等系列活动。积极支援和服务老区人民健康的举动，得到了老区人民的尊重和爱戴，获得了各地群众的一致好评。