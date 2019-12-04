第一届“互联网+健康中国”科普大赛，邀您共同守护人民健康

蒸锅水容易致癌？洗澡时先洗头可导致脑溢血？常做“眼球操”能治高度近视？柿子和螃蟹同吃会引起中毒？......这些在专业人士看来荒唐的健康谣言，却在网上传播。而当这些真假难辨的信息在朋友圈肆意泛滥的时候，成千上万个人中，或许总有那么几个不明真相的大众，正在被谣言所“害”！

正所谓谣言止于智者，但健康谣言，止于医者。

为提高公众健康素养，鼓励和践行自主自律的健康行为，人民网·人民健康在中华医学会科学普及分会和中国医师协会科学普及分会的指导下，联合相关机构共同举办首届“互联网+健康中国”科普大赛活动，旨在通过召集各领域的医学科普专业人士，为大众传播趣味性与知识性相结合的科普健康知识，充分调动群众阅读健康内容的积极性，更好地维护人民健康，助力健康中国建设。（活动详情请见文末长图）

大众与患者，从来不是只有在身处诊室，卧躺手术台时才需要医务工作者，殊不知，作为大众健康的“指挥官”，他们无时无刻都需要你们。

在全民健康时代、互联网新媒体时代，人人都应成为正确健康科普内容的践行者和传递者。

来吧！

无论您是来自哪里

哪个医院或哪个科室的医生

我们都期待您的加入

在这个普惠健康的舞台上

不仅有超一流的巅峰赛事

更有超高流量的曝光机会

在这里

不仅可以将晦涩难懂的医学知识

化作通俗有趣的健康科普作品

还有机会拉近与患者的距离

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就是你！