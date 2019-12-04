美国人均预期寿命下降 因上班族死亡率增加
发表在新一期《美国医学会杂志》上的研究显示，美国人均预期寿命近年来持续下降，其主要原因是25岁到64岁间的“工作年龄段”人群的死亡率增加。
研究人员分析了美国死亡率数据库及美国疾病控制和预防中心的数据后发现，美国人均预期寿命从1959年的69.9岁增加到2014年的78.9岁，但随后连续3年下降，2017年人均预期寿命已下降到78.6岁。
研究人员表示，人均预期寿命降低与美国25岁至64岁人群全因死亡率上升有关。全因死亡率是指所有死因的死亡率，是一定时期内各种原因导致的总死亡人数与该人群同期平均人口数之比。美国25岁至64岁人群全因死亡率从2010年的每10万人328.5例，增加到2017年每10万人348.2例。其中，25岁到34岁的青年人的情况更不乐观，全因死亡率增长了29%。
研究显示，药物滥用、酗酒、自杀及各类器官系统疾病等，导致美国25岁至64岁人群死亡率上升。论文共同作者、美国弗吉尼亚联邦大学医学院的史蒂文·伍尔夫说，“工作年龄段”人群寿命降低是“独特的美国现象”。研究人员认为，社会服务预算不足可能是美国人均预期寿命落后于其他发达国家的原因之一。（周舟）
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