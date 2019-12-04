南锣鼓巷年底前停用超薄塑料袋

参与垃圾分类指导可获商店打折券、服务员提醒顾客适量点餐、倡导商户逐步停用超薄塑料袋、制定垃圾分类自律公约……作为全国首条引导游客参与垃圾分类的商业街，南锣鼓巷采取的一系列举措实现主街垃圾减量30%左右。

参与垃圾分类指导可获打折券

昨天下午，在南锣鼓巷南口，一幅主题为“垃圾分类有你有我 志愿服务扮靓南锣”的宣传展板十分醒目，一旁的“南锣娃娃”卡通形象人物立牌吸引了不少游客合影。

“您打开微信扫描我们展板上的二维码，和展板合影之后上传到朋友圈，我们就赠送一个小纪念品，希望您和我们一起参与垃圾分类！”展板旁的一位志愿者一边指导游客参与活动，一边向游客普及垃圾分类知识。记者了解到，南锣鼓巷是全国第一条尝试引导游客参与垃圾分类的商业街，为了吸引更多人关注垃圾分类，了解垃圾分类知识，南锣鼓巷在南口和北口各设置了一个宣传点位，并推出互动活动。

游客与宣传展板或垃圾分类卡通形象合影并上传到朋友圈，可以领取小纪念品；如果愿意在志愿者的带领下，到主街上的分类垃圾桶旁参与指导其他游客分类投放垃圾，并在微信朋友圈里晒出照片，还可以获得美食、文化、文创三类店铺任选其一的打折券，在南锣鼓巷的部分餐馆、文创店可以使用。

“这种方式提高了游客参与垃圾分类的积极性，很多人边玩儿边学习了垃圾分类知识。”现场的一位志愿者告诉记者，此外，南锣鼓巷还从今年8月开始，就从各家商户的员工中挑选2至3名志愿者，在中午和傍晚这两个客流量比较密集的时间段值守在垃圾桶旁，指导游客分类投放垃圾。

年底前商户停用超薄塑料袋

“要引导游客自觉参与垃圾分类，我们商户首先得做好，商会要求南锣鼓巷的所有商户要做到垃圾分类知晓率100%、参与率100%。”南锣鼓巷商会会长徐岩说。

在南锣鼓巷一家名为“红宝鼎”的餐馆里，记者看到，大厅的墙上张贴了一幅垃圾分类宣传挂图，提示四种垃圾分别都包括哪些，每张餐桌的玻璃板下，还压着一张提示“光盘行动”的宣传画。“现在客人点餐的时候，我们会根据人数估计一下菜量，觉得差不多够吃了就会提示客人适量点餐，避免浪费。”这里的一位服务员告诉记者。而在不远处的“咂摸”餐馆，提示更为细致，点餐结账的吧台旁摆了一个小冷柜，凉菜直接摆在里面，顾客一眼就能看到，“这样我们的菜量多大一目了然，客人点菜自己就能判断，如果我们感觉客人点多了，我们也会提示，‘您要不先吃着，不够再点？’如果最后菜剩下了，我们也会建议顾客打包带走。”餐馆负责人贺先生表示。

《北京市生活垃圾管理条例》要求餐饮经营者、餐饮配送服务提供者和旅馆经营单位也不得向消费者主动提供一次性用品，并明确提出超市等商品零售场所不得使用超薄塑料袋，不得免费提供塑料袋。南锣鼓巷共有166家商户，其中餐饮店铺占了三分之一左右，“未来怎么解决一次性用品的问题的确是重点，目前我们先从超薄塑料袋开始减量。”徐岩表示，条例对外公布后，商会立刻开始倡导各家商户停用超薄塑料袋，卖给顾客的食品尽量减少包装，“但因为有些商户的塑料袋已经印出来了，也不能浪费，我们就要求把存量用完就不再用了，差不多一个月，到今年年底用完，明年开始就停用了。”徐岩说，目前南锣鼓巷商会正在研究使用环保材料包装替代超薄塑料袋，未来还有可能为商户统一配送。

制定垃圾分类自律公约

记者在南锣鼓巷发现，许多餐饮企业都在店铺内醒目的位置放置了垃圾分类提示牌，提示牌的旁边还张贴了一份《南锣鼓巷商户垃圾分类自律公约》，这也是全国第一个特色商业街自主提出的垃圾分类自律公约。

记者看到，这份自律公约一共12条，要求的详细而明确，包括商户必须按规定配备垃圾分类设施设备；必须对员工进行垃圾分类培训，按规定进行垃圾分类处理；餐饮企业要定时投放垃圾，实现垃圾不落地，不能有遗漏、遗洒造成的二次污染等等。这份公约的起草者就是徐岩，他告诉记者，目前要求各家商户都要自觉遵守公约，如果哪家商户违反了规定，商会首先出面进行劝导，屡劝不改就会主动向街道相关执法部门举报，进行处罚。

此外，徐岩告诉记者，下一步，南锣鼓巷还将增设厨余垃圾就地处理设施，统一对南锣鼓巷内的餐饮商户产生的厨余垃圾进行油水分离、堆肥处理。

东城区交道口街道网格中心副主任聂册表示，通过商户自觉参与垃圾分类、引导游客了解垃圾分类知识、倡导游客适量点餐、“光盘行动”等一系列举措，南锣鼓巷的垃圾分类工作成效显著，主街垃圾日产生量从过去的36吨减少为24吨，实现垃圾减量30%。（记者 王天淇）