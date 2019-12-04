比设备更紧缺的是急救常识

年轻艺人节目录制中意外身亡，心脏病患者地铁病发抢救无效……近日，心源性猝死成为舆论场上一个颇为沉重的话题。随后有媒体调查发现，“急救神器”自动体外除颤器（AED）在很多商场和车站“一台难求”，公共场所急救设备配置不足现象较为普遍。

意外事故看似偶然，但整体概率并不低。小到跌打损伤、急性病症，大到心脏骤停、烧伤溺水，突发危险在公共场所时有发生。时间就是生命，事发后及时进行正确急救，能为后续治疗奠定基础，甚至还能化解危机，比如心脏骤停就有“黄金4分钟”的说法。但就现实来看，遇到类似情况，大家除了拨打急救电话、等待专业人员，还能做些什么，具体怎样施救，需要何种设备，恐怕心中都不太有数，更不敢妄伸援手。如何补上急救时刻的短板，无疑是亟待解答的社会难题。

“硬件”短缺，“软件”不足，这是眼下国内公共场所在急救方面存在的突出短板。人流密集地带，专业急救设备配置本就不多，缺少显著标识或摆放位置不当，也一定程度上造成使用困难。此外，即便配有相应设备，具备相关技能的人少之又少，效用更是大幅缩减。就拿AED来说，每有相关事故发生，总有网友评论“没听说过”“不会使用”“不敢上手”；现实中，很多场所的AED直到电极片过期都未使用过一次……虽然借着新闻热议，舆论场上也不乏加强急救教育的呼声，但热度一过，很快又归于沉寂。由此来看，仪器“硬件”短板亟待补齐，急救意识、救助技能更需提升，否则即便配备了相应设备，也难免成为“箱子里”的摆设。

人人可救人，才能人人可获救。首要一点，就是客观、专业评估公共场所，合理进行应急物品的配备。急救包、必备药也好，专业仪器也罢，都要根据人流密度、场所性质等保证供给、做好维护。而让急救设备真正“救急”，根本上还是要提升整个社会的意识。在日本，孩子从小学就开始参与心脏急救课程，AED使用更是驾校的“必修课”；而德国专门设有“全民救护日”，让大范围民众接受基本急救培训……这些经验或许可以给我们提供一些思路。眼下，我国对急救普及的重视程度不断提高，相关知识也被纳入中小学生的考试范围，但急救终究不是书本上的公式，只有提供更多实践机会，才能化“人人愿为”为“人人能为”。

懂急救是一项个人能力，全民懂急救则是社会进步到一定程度的体现。期待“硬件”“软件”协力提升，为公共场所的生命安全再加一层保障。（郑宇飞）