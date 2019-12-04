集贸市场羊肉价格稳定
据对全国500个县集贸市场的定点监测，11月份第3周（采集日为11月20日）生猪、鸡蛋、活鸡、白条鸡、商品代肉雏鸡、牛肉价格下降，商品代蛋雏鸡价格上涨，羊肉价格稳定。
生猪价格。全国活猪平均价格33.08元/公斤，比前一周下降8.2%，与去年同期相比（以下简称同比）上涨140.2%。全国猪肉平均价格53.02元/公斤，比前一周下降6.5%，同比上涨125.7%。全国仔猪平均价格76.80元/公斤，比前一周下降2.7%，同比上涨231.0%。
鸡蛋价格。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格10.39元/公斤，比前一周下降8.7%，同比上涨15.2%。全国活鸡平均价格24.98元/公斤，比前一周下降1.7%，同比上涨26.9%；白条鸡平均价格26.17元/公斤，比前一周下降2.2%，同比上涨30.5%。商品代蛋雏鸡平均价格5.22元/只，比前一周上涨0.4%，同比上涨51.3%；商品代肉雏鸡平均价格6.58元/只，比前一周下降5.9%，同比上涨59.7%。
牛羊肉价格。全国牛肉平均价格82.27元/公斤，比前一周下降0.2%，同比上涨22.8%。全国羊肉平均价格79.70元/公斤，比前一周上涨0.04%，同比上涨21.1%。（本栏目稿件由农业农村部市场与信息化司提供）
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