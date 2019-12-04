批发市场猪肉、鸡蛋价格加速下跌

据农业农村部监测，2019年第47周（2019年11月18日—11月24日，下同）“农产品批发价格200指数”为116.20（以2015年为100），比前一周降1.20个点；“‘菜篮子’产品批发价格200指数”为118.33（以2015年为100），比前一周降1.40个点。重点监测的50家批发市场60个品种交易总量为52.44万吨，比前一周减3.1%。

猪肉、鸡蛋价格加速下跌。猪肉批发市场周均价每公斤43.93元，环比跌9.5%，跌幅比上周增大4.4个百分点，同比高129.2%；牛肉每公斤70.18元，环比涨0.1%，同比高18.4%；羊肉每公斤68.24元，环比涨0.4%，同比高15.2%；白条鸡每公斤20.60元，环比跌1.5%，同比高35.5%。鸡蛋批发市场周均价每公斤10.32元，环比跌8.0%，跌幅比上周增大3.1个百分点，同比高15.3%。重点监测的以上5种畜产品周交易量（50家重点批发市场交易量合计，下同）1.70万吨，环比增3.7%。

水产品价格涨跌互现。草鱼、花鲢鱼、鲤鱼和大黄花鱼批发市场周均价每公斤分别为12.52元、13.44元、11.89元和43.82元，环比分别跌0.8%、0.7%、0.4%和0.2%；大带鱼、白鲢鱼和鲫鱼每公斤分别为36.44元、7.83元和14.92元，环比分别涨0.9%、0.5%和0.1%。7种水产品周交易量1.60万吨，环比减1.8%。

蔬菜均价小幅上涨。重点监测的28种蔬菜周均价每公斤3.95元，环比涨1.5%，同比高14.5%。分品种看，17种蔬菜价格上涨，3种持平，8种下跌，其中，黄瓜、西葫芦和葱头涨幅较大，环比分别涨8.4%、6.1%和5.8%。28种蔬菜周交易量41.18万吨，环比减3.5%。

水果均价略有下降。重点监测的6种水果周均价每公斤5.02元，环比跌0.6%，同比低12.2%。分品种看，富士苹果、鸭梨、菠萝和香蕉环比分别跌1.9%、0.9%、0.6%和0.2%；巨峰葡萄环比基本持平；西瓜环比涨0.9%。6种水果周交易量7.65万吨，环比减1.5%。