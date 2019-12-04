女子用暖宝宝贴腰 被烫出蚕豆般大洞

将暖宝宝贴在腰部皮肤御寒，58岁的糖尿病患者罗女士没感受到烫，腰部却被烫伤形成大洞。昨日，武汉市中心医院内分泌科专家表示，大多数的糖尿病患者都伴有周围神经病变，对温度的敏感度较差，建议糖尿病患者谨慎使用暖宝宝和热水袋。

58岁的罗女士家住三阳路，有5年糖尿病史。从去年以来，她的血糖就控制得不太好。几天前，刚从外地旅游回来的她，为了在家做家务方便，便穿得较少，将暖宝宝直接贴在腰上的皮肤处。昨日中午，罗女士让丈夫帮自己撕掉暖宝宝时，丈夫这才发现罗女士身上的皮肤已经烫伤了，烫伤的洞如蚕豆般大小，然而罗女士却没感到痛。丈夫赶紧带她来到武汉市中心医院内分泌科就诊，医生诊断其出现严重的低温烫伤，罗女士随后被收治住院接受控糖、伤口换药等对症治疗。

该院内分泌科王中京主任医师介绍，降温以来，该科收治了不少低温烫伤患者，其中有一部分是糖尿病患者。大多数的糖尿病患者都伴有周围神经病变，因此对温度的敏感度较差，容易因为长久使用热水袋造成烫伤而不自知。还有的糖尿病患者晚上在使用热水袋等时，脚部被烫伤后不自知，进而发展成糖尿病足，如果不及时进行对症治疗，足部的感染、溃疡等可能经久不愈，严重的会导致截肢。因此，王中京建议糖尿病患者在冬季要谨防低温烫伤，使用暖宝宝和热水袋时一定要格外小心。（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）