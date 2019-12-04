龙眼这样吃滋补美味效不同
作为“药食同源”的典型，你可知龙眼肉？其味甘，性温，入心脾两经，是一味常见的补益中药，而且甜美可口，不滋腻，不壅气。《神农本草经》和《本草纲目》中均记载，龙眼具有壮阳益气、养血安神、健胃益肾、润肤美容、延年益寿等功效。
专家介绍，龙眼肉和不同食材搭配，功效不同。
【龙眼枸杞红枣粥】养心、安神、健脾、补血。
材料：龙眼肉15克，枸杞10克，粳米100克，红枣4颗。
做法：粳米、龙眼肉、枸杞、红枣洗干净，备用；砂锅置火上，加清水和粳米，煮开约10分钟；砂锅中加龙眼肉、枸杞、红枣，煮成稀粥即可。
【龙眼莲子鹌鹑蛋糖水】养血安神、补虚长智。
材料：鹌鹑蛋100克，莲子15克，龙眼肉10克，枸杞5克，砂糖适量。
做法：将莲子去芯，洗净浸半小时；龙眼肉、枸杞洗净；鹌鹑蛋煮熟去壳洗净；把全部用料一齐放入锅内，加清水适量，武火煮沸后，文火煮半小时，根据个人口味加白糖适量再煮沸即可。
【龙眼红枣木耳汤】治疗脱发、妇女白带增多。
材料：龙眼干、红枣各10粒，黑木耳(干)、褐色冰糖各15克。
做法：将龙眼干去壳,黑木耳洗净,温水浸泡约4小时；将红枣洗净,去核,切成两半。锅中加水烧热,将龙眼干、黑木耳、红枣、冰糖放锅中,熬煮约30分钟。温热食用。
需要注意，以上方子请在医师指导下使用。(记者 李彬)
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