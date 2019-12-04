超长寿者携带特殊T细胞

日本理化学研究所（简称“理研”）生命医科学研究中心和庆应义塾大学医学部一个联合研究团队发现，超长寿者（110岁以上）的血液中携带很多“CD4阳性杀伤性T细胞”。这一发现有助理解免疫与衰老和长寿之间的关系，从而为预防免疫性衰老、延长健康寿命作出贡献。

此次，研究团队直接采集了7名110岁以上的超长寿者和5名50—80岁老人的血液，从细胞水平解析了血液中的免疫细胞构成。结果发现，与50—80岁的人相比，在超长寿者的血液中，相当于免疫系统指挥塔的T细胞的构成发生了显著变化，尤其是通常只少量存在的CD4阳性杀伤性T细胞，在超长寿者血液中的存在比例很高。另外，团队还发现，具备特定类型受体的T细胞发生了克隆性增殖。

T细胞主要有两种亚型，分别是帮助其他免疫细胞的“CD4阳性辅助T细胞”和杀死癌细胞等的“CD8阳性杀伤性T细胞”。而本次研究发现，超长寿者携带的杀伤性T细胞不仅有普通的CD8阳性杀伤性T细胞，还包含大量人类血液中本应很少存在的“CD4阳性杀伤性T细胞”。另外，对其他研究团队公开的20—70多岁人群的血液数据进行分析也发现，具备这种特征的T细胞非常少，所以CD4阳性杀伤性T细胞在超长寿者体内呈特异性增加。

相关论文已发表于最近的美国《国家科学院院刊》网络版上。

（来源：日本科学技术振兴机构）