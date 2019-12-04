胃哭着对我说：你网上转的那些食疗法都是骗人的！

现在人们越来越重视健康问题，对于如何养生也是越来越关注。随着互联网的高速发展，如今，只要我们轻轻动动手指就可以在网上获取到许多信息。不少有关于食疗的谣言也是从网上传播出来了，如果我们不加以辨别，听信了这些谣言，就可能会陷入养生误区，稀里糊涂地吃进胃里。那么，食疗误区有哪些？

食疗代替药物治疗糖尿病？药不能停！

糖尿病是一种因胰岛素绝对或相对分泌不足和（或）胰岛素利用障碍引起的碳水化合物、蛋白质、脂肪代谢紊乱性疾病，是一种慢性病，也是一种终生性疾病。日常饮食是治疗糖尿病的一个重要基础，虽然吃苦瓜、南瓜、秋葵等食材可降低血糖，但是这些食物的降糖作用都是微乎其微的。

目前治疗糖尿病的食疗终究是无法代替药物治疗的，目前市场上的药物主要包括5类：促胰岛素分泌剂、双胍类药物、α—糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类药物、胰岛素。

糖尿病虽然目前尚无根治方法，但可防可控，患者需正确认识该疾病，切勿寻求所谓的“食疗偏方”希望“治愈”糖尿病，应该接受正规的治疗，通过良好的血糖控制可减少或延缓糖尿病慢性并发症的发生发展。

只用食疗就可以降血压？本末倒置！

高血压是现实生活中比较常见的一种病，是血液在血管中流动时对血管壁造成的压力值持续高于正常的现象。高血压常被称为“无声的杀手”，大多数患者可在没有任何症状的情况下发病。

随着生活质量的不断提高，人们对健康的追求也越来越高。于是很多商家顺势推出了养生食谱，降血压的食谱更是数不胜数。虽然限制钠盐摄入、限制总热量和搭配食物营养均衡可以控制血压，但却远远不够。

血压控制不理想，会损害心、脑、肾等重要器官，药物治疗恰恰能显著降低心脑血管并发症。临床数据显示，坚持服用降压药的患者，脑卒中、心力衰竭的发生率下降了50%，心肌梗死的发生率下降了15%-30%。由此可见，合理用药才是血压达标的关键。

靠食疗治疗自闭症？不切实际！

自闭症又叫孤独症，被医学界定义只有70年历史。这种病不是心理问题，不是智力障碍，也不是个性孤僻，这是一种广泛性发展障碍。目前社会上流行的用于治疗自闭症的饮食疗法，包括无谷蛋白和酪蛋白饮食，即无谷胶饮食(GFD)、去敏感或有害食物疗法、生酮饮食(KD)、各种营养补充剂。

最新的国内外有关饮食疗法对自闭症疗效和安全性的荟萃分析发现，所有的上述饮食疗法对于自闭症患者的疗效均没有充分的循证医学的证据，或者说饮食疗法对于自闭症没有明确的科学意义上的疗效。

而且，还可能存在潜在的风险。比如，长期的生酮饮食有可能会导致限制蛋白质、碳水化合物等其他营养物质的摄取，不利于患儿体重的增加，使正常生长受到抑制；导致高血脂与高胆固醇。

由此可见，采用食疗法时一定要根据自己的情况使用。切不可按照网络上的介绍断章取义，不加选择地使用。疾病已明确诊断的患者，在食疗中绝不可随便停用正在使用的药物。切记食疗不能代替药物治疗。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。