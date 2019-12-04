有的解毒有的利胆 保肝药大致分五类  

肝脏是人体主要的代谢器官，其疾病也多种多样，如肝炎、药物性肝损伤等。在肝病治疗过程中，常用到保肝药物。临床上的保肝药种类繁多，作用机制也差别很大，很多药物都有治疗的倾向性。笔者根据多篇指南及共识，结合临床经验，给大家一些保肝药物的选择建议。

1.解毒类保肝药：包括N-乙酰半胱氨酸、还原型谷胱甘肽等。这类药物可促进糖、脂肪及蛋白质代谢，并影响细胞的代谢过程，减轻组织损伤，促进修复。其中，N-乙酰半胱氨酸在2004年经美国食品和药品管理局（FDA）批准，成为目前唯一用于治疗对乙酰氨基酚引起的药物性肝损伤的解毒药物。

2.修复肝细胞膜类：包括多烯磷脂酰胆碱。本药通过直接影响膜结构使受损的肝功能和酶活力恢复正常。病毒性肝炎以及脂肪性肝病均可使用该药，其中以膜损害为突出特征的酒精性脂肪肝更为适合。

3.抗氧化类：包括水飞蓟素类、双环醇。水飞蓟素具有保护细胞抗氧化应激所致自由基损伤的作用，可作为有效治疗特异性肝脏疾病的辅助药物。同时，水飞蓟素可以降低丙型肝炎病毒的RNA水平，并可辅助增强干扰素抗病毒作用。双环醇的肝保护机制较多，对化学性肝细胞损伤、酒精性肝损伤、脂肪肝、肝部分切除以及免疫性肝损伤均有保护作用。

4.利胆类：包括熊去氧胆酸、丁二磺酸腺苷蛋氨酸。熊去氧胆酸能够降低胆汁中胆固醇的饱和度，进而使胆固醇结石逐渐溶解，可全面改善胆汁淤积的血清生化指标，促进原发性胆汁性胆管炎患者肝内的胆汁从肝细胞分泌到胆小管，从而降低细胞内疏水胆酸的水平，起到保护细胞膜的作用。腺苷蛋氨酸为人体组织和体液中普遍存在的一种生理活性物质，有助于防止肝内胆汁淤积。有胆汁代谢障碍及淤胆型肝损伤者，可选用丁二磺酸腺苷蛋氨酸。需要注意，熊去氧胆酸仅能用于胆固醇结石，而不能溶解胆色素结石、混合结石及不透过X射线的结石，并且胆道梗阻是该药的禁忌症。

5.抗炎类：包括甘草酸制剂，如复方甘草酸苷、甘草酸二铵、异甘草酸镁等。甘草酸制剂具有类似糖皮质激素的非特异性抗炎作用，但无免疫抑制功能的不良反应，可保护肝细胞和改善肝功能。病毒性肝炎以及急性药物性肝损伤是其适应证。肝切除术后护肝药物的使用应以抗炎类为基础，也可联合使用其他机制的保肝药物。甘草酸制剂有类醛固酮样作用，因此严重低钾血症、高钠血症、未控制的重度高血压及心衰都属于该药的禁忌症。

使用保肝药物时应注意，要根据不同病因及病情选用合适的药物，如药物毒性损伤时优先选择解毒类，酒精性脂肪肝优先选择修复肝细胞膜类，胆汁淤积时优先选择利胆类。大部分保肝药物还要经肝脏代谢，因此联合用药不宜品种过多，尤其是同一作用机制的药物最好不要联用，以免增加肝脏负担。待病情平稳后，逐渐减少保肝药物的品种。

最后提醒，保肝药仅作为肝病治疗的辅助药物，不要过度依赖，去除病因才是关键。例如病毒性肝炎仍要以抗病毒为主、酒精性脂肪肝应戒酒、药物性肝损伤要充分权衡是否停药等。▲