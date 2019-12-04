多国学者研究发现：偶尔说脏话有益身心
在适当的场合下，偶尔说句脏话会起到意想不到的正面效果，这已得到了科学研究证实。美国“自然母亲”网站总结了偶尔爆粗口对身体和心理健康的好处。
1.忍受疼痛。英国基尔大学的研究者要求67名大学生把手伸进冷水里，考察他们能经受多长时间的严寒。结果显示，与说中性词语的大学生相比，说了脏话的大学生感受到的疼痛程度较轻，手浸泡在冷水里的时间也要长40秒。
2.激发斗志。说脏话能激活“战”或“逃”的本能反应，可以激发斗志，也许这就是教练对运动员，军官对士兵经常爆粗口的原因，因为这样做能让队员、士兵进入备战状态。
3.吸引力强。澳大利亚的语言学家对一些电视节目中使用脏话次数进行统计，发现说脏话频率高的节目更受欢迎。
4.形成稳固的人际关系。说脏话除了具有心理功能，它还有社会用途。爆粗口对于建立亲密的婚姻关系、友谊或与他人形成紧密的社会联结起到了重要作用。因为只有在亲人和不见外的人面前，人们才会肆无忌惮地说脏话。
5.掌控力强。精神科医生认为，说脏话能表达自己不是被动的受害者，而是可以积极做出反应和回击的人，这会增强人的自尊和自信。
6.调节气氛，让人发笑。朋友间爆粗口是一种黑色幽默，它能化解尴尬和冲突。只要在这个过程中没有人被冒犯，它就有很大的娱乐价值。
7.发泄不良情绪。如果你用锤子钉钉子时不慎砸到了手，愤怒的你迅速地骂了句脏话，此时你的情绪会缓和很多。在其他受委屈、生气等情况下，用爆粗口来宣泄情绪，也可以起到平复内心的作用。
当然，说脏话一定要注意“度”和场合，否则会成为粗鲁、没教养的行为，带来负面影响。▲（陈雪莹 编译）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn