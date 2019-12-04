多国学者研究发现：偶尔说脏话有益身心

在适当的场合下，偶尔说句脏话会起到意想不到的正面效果，这已得到了科学研究证实。美国“自然母亲”网站总结了偶尔爆粗口对身体和心理健康的好处。

1.忍受疼痛。英国基尔大学的研究者要求67名大学生把手伸进冷水里，考察他们能经受多长时间的严寒。结果显示，与说中性词语的大学生相比，说了脏话的大学生感受到的疼痛程度较轻，手浸泡在冷水里的时间也要长40秒。

2.激发斗志。说脏话能激活“战”或“逃”的本能反应，可以激发斗志，也许这就是教练对运动员，军官对士兵经常爆粗口的原因，因为这样做能让队员、士兵进入备战状态。

3.吸引力强。澳大利亚的语言学家对一些电视节目中使用脏话次数进行统计，发现说脏话频率高的节目更受欢迎。

4.形成稳固的人际关系。说脏话除了具有心理功能，它还有社会用途。爆粗口对于建立亲密的婚姻关系、友谊或与他人形成紧密的社会联结起到了重要作用。因为只有在亲人和不见外的人面前，人们才会肆无忌惮地说脏话。

5.掌控力强。精神科医生认为，说脏话能表达自己不是被动的受害者，而是可以积极做出反应和回击的人，这会增强人的自尊和自信。

6.调节气氛，让人发笑。朋友间爆粗口是一种黑色幽默，它能化解尴尬和冲突。只要在这个过程中没有人被冒犯，它就有很大的娱乐价值。

7.发泄不良情绪。如果你用锤子钉钉子时不慎砸到了手，愤怒的你迅速地骂了句脏话，此时你的情绪会缓和很多。在其他受委屈、生气等情况下，用爆粗口来宣泄情绪，也可以起到平复内心的作用。

当然，说脏话一定要注意“度”和场合，否则会成为粗鲁、没教养的行为，带来负面影响。▲（陈雪莹 编译）