近视眼术后为何视疲劳

吉林读者满女士问：我之前近视600度，两个月前做了近视激光手术，视力恢复挺好，但容易视疲劳，这正常吗？

重庆市大坪医院眼科门诊主任医师白继解答：部分人会在近视激光术后一段时间内感到视觉疲劳，对于眼镜度数不合适的患者表现得尤为突出。很多人配镜的度数都比实际度数略高，已经习惯于戴眼镜时的屈光状态；但做手术并不是按照配镜度数矫正，而是按照实际度数来的。所以术后新的屈光状态的建立，需要一定的时间来适应，多数患者可自行缓解，若有必要，可以在医生指导下应用缓解视疲劳的药物。

但需要注意的是，有两种情况应该排除：1.如果患者年龄超过40岁，表现出不同程度的老花眼，手术完全矫正近视后可暴露出已有的调节不足的状态，建议看近处时佩戴合适的老花镜，补偿调节。2.如果同时伴有视觉质量问题，应及时就诊。▲