人民日报首次就中医药发表系列评论

中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙，为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要的位置。近日，习近平总书记对中医药工作作出重要指示，为加快促进中医药传承创新发展提供了重要遵循和行动指引。

《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》提出，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事。落实习近平总书记关于中医药工作的重要指示，促进中医药传承创新发展，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，是全社会的共同责任。为此，人民日报推出“促进中医药传承创新发展”系列评论，敬请关注。

——编 者

遵循规律，让中医药根深叶茂

——促进中医药传承创新发展①

王君平

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 05 版）

一株小草改变世界，一枚银针联通中西，一缕药香穿越古今……中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

习近平总书记指出，“要遵循中医药发展规律”。近百年来，随着西风东渐，西医成为主流医学，中医药呈边缘化趋势。事实证明，中医药一旦背离了自身发展规律，中医西化，特色弱化，必将丧失自我。因此，无论看待中医、研究中医，还是运用中医、推广中医，必须遵循中医药自身发展规律。过去如此，现在如此，将来也是如此。

遵循中医药发展规律，必须保持中医药的本色。道法自然、天人合一、阴阳平衡、调和致中、辨证论治等中医基本理论，蕴含中华民族的文化基因，是中华民族智慧的结晶。在几千年的发展进程中，中医药形成了独特的宇宙观、生命观、健康观、疾病观、防治观。这些理论是长期积淀形成的，是中医药生存发展的根基。眼下，不少中医秘方、验方和诊疗技术面临失传的风险。我们应该把藏在古籍、散在民间、融入生活的中医药技术充分发掘出来，整理收集保护起来，更好地传承下来，为人类健康造福。

遵循中医药发展规律，必须改革中医药管理体制。中医和西医虽有共通之处，但诊治思维不同、防治手段各异，在管理上必然有所区别。我们应把遵循中医药发展规律作为政策制定的出发点和落脚点，坚持有利于发挥中医药的特色优势、有利于提升中医药疗效、有利于满足人民群众需求的原则，建立符合中医药特点的管理体制。如果简单套用西医管理模式，很可能会事与愿违，阻碍中医药的发展。因此，我们要突出中医药的系统性和整体性，把中医药特色优势用制度、标准、规范固定下来，把中医药的根脉保存好。

遵循中医药发展规律，并不意味着自我封闭，更不是墨守成规。中医药发展需要兼容并蓄，借鉴吸收现代科技成果。但是，如果离开中医药的主体地位，丢掉中医药原创思维，哪怕融合再多的高科技，也是徒具其表。我们既要遵循自身发展规律，更要借助现代科技手段，推动中医药创造性转化、创新性发展。

中医药发祥于中华大地，植根于中华文化。中医既是古代的，也是现代的，更是未来的。只有遵循中医药发展规律，立足根基，挖掘精华，保持特色，中医药才能根深叶茂，岐黄之术方可生生不息。让中医药永远姓“中”，是中国人义不容辞的责任和使命。

守正创新，为中医药注入源头活水

——促进中医药传承创新发展②

白剑峰

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 05 版）

“传承精华，守正创新”，这是习近平总书记对中医药工作作出的重要指示。正确处理传承与创新的辩证关系，关系到中医药的前途和命运。

当前，中医药面临着传承不足、创新不够的局面，严重制约着中医药的发展。传承是为了保根，没有传承就不能正本清源；创新是为了提升，没有创新就不能与时俱进。惟有秉持“传承不泥古，创新不离宗”的原则，在传承中创新，在创新中传承，才能推动中医药高质量发展。

传承精华，就是要让中医药发展源远流长。传承是中医药发展的根基，离开传承谈创新，就是无源之水、无本之木。中医药的精华，沉淀在汗牛充栋的中医古籍中，流传在历代中医大家的临床实践中，散落在疗效显著的民间奇方中，这是中医药学深厚的根基，也是中医药事业发展的命脉。传承不足，让多种中医技艺面临失传，让中医医道艰难延续。深入挖掘中医药宝库中的精华，必须培养大批中医“专才”，这样才能使“国宝”代代相传。院校教育是中医药人才的主阵地。当前，院校教育不同程度地存在中医教育西化、中医思维薄弱、中医技能缺失等问题。师带徒，出名医，中医独具特色的技艺需要活态传承。中医临床功夫、中药炮制工艺，主要靠师徒一代一代口传心授。师承教育能为“草根”中医打开一扇门，让岐黄之术薪火相传。我们应将以“个性化”为特征的师承教育与以“标准化”为特征的院校教育相结合，将传统教育的精粹融入现代教育体系之中，构建适应新时代的中医教育体系，为中医药发展打下最坚实的人才之基。

守正创新，就是要让中医药发展清流激荡。只传承，不创新，捧着金饭碗也只会越吃越穷。让中医药老树发新芽，唯一的出路就是创新。中医药的发展史，就是一部创新史。从《黄帝内经》奠定中医理论体系，到明清时期瘟病学的产生，再到现代青蒿素的诞生……创新，始终是推动中医药发展的根本动力。随着人类疾病谱的变化，中医药需要源源不断地注入创新的“源头活水”，在更多领域取得新突破。当前，大数据、人工智能等先进技术为中医药研究突破提供了有力支撑，多学科、跨行业合作为加快中医药现代化发展带来广阔空间。我们不能因为创新而忘记“守正”，也不能因为“守正”而不去创新，必须把“守正”与“创新”有机结合起来。

没有传承，创新就失去根基；没有创新，传承就失去未来。传承精华，守正创新，必将让中医药获得无限生机，为健康中国建设提供新动力！

中西医并重，让古老瑰宝重焕光彩

——促进中医药传承创新发展③

王君平

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 05 版）

中医重整体，善用“坚盾”，更关注“病的人”；西医重局部，善用“利矛”，更关注“人的病”

中医西医各有所长，各有侧重，没有必要分高低、论长短

全面落实中西医并重的方针，关键是坚定文化自信，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合

“坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。”习近平总书记对中医药工作作出的重要指示，深刻阐述了中国特色卫生健康模式，为做好新时代中医药工作指明方向。

坚持中西医并重，需要中西医“一碗水端平”。近百年来，“中医太落后”“中医不科学”等质疑之声不绝于耳。中医与西医治疗理念不同，分属不同的医学体系。中医重整体，善用“坚盾”，更关注“病的人”；西医重局部，善用“利矛”，更关注“人的病”。其实，中医西医各有所长，各有侧重，没有必要分高低、论长短。二者不是对手，而是战友，其共同的敌人是疾病。治疗某种疾病，因人而宜，一种医疗手段也好，两种医疗手段也好，一切以病人受益最大化为原则。无论中医西医，都不能包治百病。特别是在治疗疑难疾病上，“单打独斗”很难取得令人满意的效果。人类健康的星空，需要中西医联手点亮。

坚持中西医并重，需要中西医协调发展。中医与西医相互借鉴，成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势。当前，中医无论是执业医生数量，还是医疗机构数量，都无法与西医相提并论，医疗服务的天平在向西医倾斜。“冰冻三尺，非一日之寒”，中西医的差距不是一天造成的，也不是一天就能拉平的。应加大对中医的扶持力度，重点落实对中医事业的投入政策，建立持续稳定的中医发展多元投入机制，完善中医药价格和医保政策，构建覆盖全民和全生命周期的中医药服务体系，实现中医西医“齐步走”。

坚持中西医并重，需要改变“中医西管”的局面。中医药法规定：“国家大力发展中医药事业，实行中西医并重的方针，建立符合中医药特点的管理制度，充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用。”然而，一些地方中医服务体系不够完善，基层服务能力相对薄弱；一些部门简单套用西医药标准评价中医药，中医机构发展缓慢……凡此种种，皆因管理体制机制不完善不健全，特别是中医药管理机构管理职能薄弱。实现中西医并重，需要制定体现中医药自身特点的政策和法规体系，实现分类管理、分业运营。同时，加强国家中医药综合改革试验区建设。综合改革强调的不是一招一式，而是系统性、集成式改革，以“一马当先”带动“万马奔腾”，以一域服务全局，形成更多可复制、可推广的经验和制度。

全面落实中西医并重的方针，关键是坚定文化自信，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合，把发展中医药摆在更加突出的位置，打造中国特色医药卫生与健康事业，让中医药这块古老的瑰宝重焕光彩。

发挥优势，为健康中国贡献力量

——促进中医药传承创新发展④

白剑峰

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 05 版）

习近平总书记指出：“充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。”站在新的历史起点上，如何彰显中医药的独特优势和作用，这是必须回答的发展之问。

中医药的独特优势和作用，体现在未病先防的理念上。健康是生活美好的重要基础，也是改善民生的重要内容。然而，我国现有医疗服务供给不平衡不充分，难以满足人民日益增长的健康需求。实施健康中国战略，让人人享有健康，离不开中医药。“治未病”是中医的优势和特色。中医药学是整体医学，融预防保健、疾病治疗和康复养生为一体，完全契合健康中国行动的理念。中医提倡预防为主，能够为百姓提供覆盖全生命周期的健康服务，满足全方位、多层次、多样化的健康需求。发挥中医药的独特优势和作用，就是要让中医药进入健康中国的主战场，无论是临床实践，还是公共卫生，都应有中医药的身影。突破体制障碍，打通观念梗阻，中医药必将大有作为。

中医药的独特优势和作用，体现在绿色天然的药材上。俗话说：“药对方，一碗汤。”若药不灵，纵然切脉准、方子好，中医药的疗效也会大打折扣。同仁堂有一副对联：“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力。”当前，我国中药材质量总体上是好的，但也存在良莠不齐的现象。药材好，药才好。发挥中医药的独特优势和作用，就是要从源头抓起，全过程保障中药质量。中药材具有农产品和药品的双重属性。种植是中药产业的“第一车间”，推进规模化、规范化种植，是中药产业转型升级的必由之路。既要建立来源可查、去向可追、责任可究的监管制度，更要健全中药饮片标准体系，制定中药饮片炮制规范，让道地药材更道地，确保人民群众用药安全。

中医药独特优势和作用，体现在疗效确切的经典配方上。中医在几千年的发展中积累了大量临床经验。我国历史上有文字记载的经典方剂浩如烟海，疗效确切，安全可靠，但大多数方子还在古籍中沉睡。发挥中医药独特优势和作用，就是要加快推进中医药现代化、产业化。中医药是我国具有原创优势的科技资源，是提升我国原始创新能力的宝库之一。但中医药宝库不是拿来就能用的，必须与现代科技相结合。当年屠呦呦面临研究困境时，重新温习中医古籍，传统的中医药给了她创新的灵感。青蒿与青蒿素只有一字之差，却是破茧成蝶之变。坚持以创新驱动为核心，既要善于从古代经典医籍中寻找创新灵感，也要善于利用先进科学技术提高创新能力，二者相结合才能产出原创性成果。

中国医药学是一个伟大宝库。我们应挖掘中医药宝库中蕴含的精华，努力实现其创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，为健康中国贡献力量！

走向世界，让“中国处方”造福人类

——促进中医药传承创新发展⑤

王君平

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 05 版）

走向世界，凭的是实力，靠的是疗效。惟其如此，中医药才能行稳致远

中医药走向世界，必须立足解决人类健康难题

中医药发展迎来天时地利人和的大好时机。我们不能“孤芳自赏”，而要“美美与共”

一株小草，改变世界。青蒿素是中医药送给世界的礼物，也是中医药为人类健康作出的贡献。

习近平总书记指出，“推动中医药走向世界”。这一要求对于弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信、促进文明互鉴和民心相通、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

中医药走向世界，必须增强国际话语权。作为最能体现中国文化的代表性元素，中医药只有成为国际“通用语言”，才能更好地走向世界。目前，中医药传播到世界上183个国家和地区，但在不少地方，中药不能以药品的身份进口，只能以保健品食品的名义销售。可以说，走向世界，面临的不只是文化的差异，还有难以逾越的标准壁垒。但是，如果中医药不去拥抱世界，不去迎接国际化的挑战，不仅会丧失广阔的市场，甚至会丧失国际评审、行业标准制订的参与权、话语权。因此，中医药必须主动出击，迎接挑战，参与国际标准制订，这样才能掌握主动权。走向世界，凭的是实力，靠的是疗效。惟其如此，中医药才能行稳致远。

中医药走向世界，必须立足解决人类健康难题。中医药独特的整体观、辩证观、系统观等，是中华民族在数千年治病防病实践中积累的宝贵经验。中医药走出去，不是为了炫耀，而是为了解决人类面临的共同健康难题。中医药不仅是中国的，更是世界的。只有为更多人解除病痛，才能更好地彰显“中国智慧”，赢得世界各国人民的信赖。世界卫生组织将起源于中医药的传统医学纳入国际疾病分类，标志着国际公共卫生系统对中医药等传统医学价值的认可，此举对中医药发展具有里程碑意义。目前，中医药正快步融入国际医药体系，在全球卫生治理中扮演着日益重要的角色。

中医药走向世界，必须做好民心相通的大文章。中医药学是打开中华文明宝库的钥匙，是中华优秀传统文化的重要载体，有利于促进文明互鉴，为加强各国人民心灵沟通、增进传统友好搭起一座新的桥梁。近年来，通过共建“一带一路”，我国在许多国家和地区建立了中医药海外中心，成为讲好中医药故事、展示中医药魅力的窗口。中医药走向世界，必将促进中华文明的传播和世界文明的交流，让不同的文明交流融合，共同发展。

当前，中医药发展迎来天时地利人和的大好时机。我们不能“孤芳自赏”，而要“美美与共”。让我们共同擦亮中医药这张亮丽的中华文化名片，让“中国处方”为人类健康作出更大的贡献。