老人意外跌倒，家属要立刻扶起来吗？专家这样说

数据显示，65岁以上的老年人中，跌倒是伤害死亡的第一因素。老年人一旦发生跌倒，易引起外伤、骨折、脑震荡甚至卧床不起等，严重威胁身心健康，甚至引起生命的危害。老年人跌倒的主要原因及预防跌倒要点都有哪些呢，下面我们具体了解一下。

65岁以上老人跌倒，50%与环境相关

引起老年人跌倒的原因是多方面的，包括生理因素：如老人视听功能、肌肉力量均下降等；疾病相关跌倒，如神经系统疾病、脑血管疾病、心血管疾病、骨关节疾病、直立性低血压、糖尿病、帕金森等；药物引起的跌倒：服用镇静安眠药、抗精神病药、降压药、血管扩张药、降糖药等容易导致神志、精神、血压的改变，从而导致跌倒。

此外，数据显示，65岁以上的老年人跌倒意外50%与环境因素密切相关。居住环境突然变化等均是老年人跌倒的安全隐患，另外，老年人是否单独居住以及与社会的交往和联系程度也会影响老年人跌倒的发生率。

老人发生跌倒概率可以这样测

临床中有很多评测方法或量表可用于跌倒的预测，如功能性体前屈测试、计时起立-步行测试、5次坐立测试、单腿站立时间等。经常跌倒的老年人不妨前往正规医疗机构进行相关测试，以便进行更有针对性的治疗和训练。

老人预防跌倒，记住6点

1.选择合适的锻炼方式。坚持规律的体育锻炼，可以增强肌肉力量，是预防跌倒的根本措施，但运动要循序渐进。改善平衡可做太极拳、八段锦、五禽戏、易筋经等。

2.正确处理老年慢性病。积极治疗老年人自身疾病，如高血压、骨质疏松症、眼部疾病、足部疾病、脑卒中等。老人每年至少做一次眼科检查，并确保有不同需求的眼镜。

3.正确指导老年患者用药。对服用镇静催眠类药物的老人未完全清醒前勿下床活动；服用降压药物起床及改变体位时动作宜缓慢；使用降糖类药物应按时进食；服用利尿剂应按量服药，不可多服。另外老年患者应定期复诊及时根据病情调整药物。

4.改善居住环境。老年人居住应尽量有人陪伴；居住室温不宜太低，建议24℃为宜；空间尽量无障碍；可铺防滑地砖，楼梯设计有扶手；家具摆放位置尽量固定；房间选用适当的照明设施，光线强度要适中；卫生间安装适当高度的扶手。

5.预防骨折。老年人适当补充维生素D、钙剂，绝经期女性必要时进行激素替代治疗，可以改善骨质疏松，降低骨折风险。

6.使用辅助器具。如拐杖、助步器、轮椅等；使用髋部保护装置以降低髋部骨折发生率。

突发“跌倒”，老人注意护头侧躺

如果老人突发跌倒，以下这些动作，哪怕做到一项，都可能大大减轻跌倒后的损伤：

1.首先需要避开关节、头部等重要的部位。

2.跌倒发生时立即放松全身的肌肉，主动屈曲四肢关节，弓腰低头，双手护在头部，双肘屈于胸前，团身、顺势倒。

3.最重要的是做到一侧身体着地。

老人跌倒后，家属应该立刻扶起来吗?

如果发现老年患者跌倒，不可立即把老年人扶起。因为此动作可能会加重胸腰椎、髋关节部位的骨折。

应及时拨打120由专业人员进行处置。如果跌倒后有意识不清，发现心跳呼吸停止应立即胸外心脏按压、人工呼吸等急救措施。(陕西省人民医院西院二病区副主任医师 卫娜)