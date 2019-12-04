一瓶防晒霜牵出特大制假案

迪奥香水、雪花秀洗面奶、悠宜卸妆水……这些网红产品可能是假的！12月3日，记者从湖南公安“昆仑”行动暨整治食品安全问题联合行动成果宣传展示活动获悉，长沙警方破获一起跨省特大生产销售假冒伪劣化妆品及保健食品案，涉案价值上亿元。

仿造一些销路比较好的网红产品

“有人反映，她买到的防晒霜是假的。经相关机构鉴定，防晒霜确实是假的。我们通过调查，这个产品来自一个声称专门卖进口产品的公司，地址位于雨花区。”今年6月份，长沙市食药环犯罪侦查支队接到一起投诉。

这家公司名叫“搜购进出口贸易有限公司”，声称在电商平台上出售的均为正品，但所销售的产品大部分来自广州白云区一家无名加工厂，涉及品牌众多。这家加工厂会根据市场需求仿造一些销路比较好的网红产品，产量非常大。

长沙市食药环犯罪侦查支队迅速联合雨花警方组成专案组，介入调查。制假窝点位于广州白云区东平村马市岭中街一座建筑的7楼，该楼层窗户紧闭，只能隐约看到房内开了灯。办案民警说：“嫌疑人的反侦查意识极高，目标建筑物电梯需刷门禁卡进入，在进入电梯内后，还需再次刷卡才能到达想去的楼层。7楼的电梯门后还有一张卷闸门，要用钥匙才能打开。”

收网抓16人，查获2万余件假冒伪劣产品

在摸清制假团伙的情况后，专案组民警跨省抓捕。11月21日上午8时，长沙警方在广州白云区及长沙雨花区同时展开收网行动，现场控制嫌疑人16人，查扣包括法国迪奥、德国拜耳、韩国雪花秀、南京同仁堂等各大知名品牌假冒伪劣化妆品及保健食品2万余件。

在门窗紧闭的加工厂内，除了灌装机、贴膜机等，还摆放有50余个塑料大桶，里面装满了没有产品标识、生产厂家、日期的透明胶状液体。加工厂主要负责人邹某是广州人，负责提供原料及寻找销货渠道。他交代：“这些是做卸妆水用的，一公斤成本两三元，成品七八元卖给批发商，他们再去卖给消费者。广州做这个的太多了，主要靠走量。”

“我连自己做的是什么都不知道。老板来什么，就给他打什么包装。”审讯中，邹某的下线文某交代，自己对化妆品一无所知。除了假冒化妆品，现场还发现大量假冒南京同仁堂品牌的食用保健品。“这个不知道是什么，我们都不吃。”制假工人说。

“加工化妆品产品，必须要取得化妆品生产企业卫生许可证”。民警提醒市民，购买化妆品等产品，必须查验产品的来源，对产品的外观做简单辨别，最好通过正规渠道购买。一旦发现制售假冒伪劣产品线索，及时向公安机关举报。（全媒体记者 朱炎皇 通讯员 彭吉露）

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如何识别化妆品真假

1.看文字：在国内销售，应该使用规范的简体字，而不能使用繁体字或其他。字体的高度一般也有规定，不能小于1.8毫米。字体印刷清晰，不掉色。

2.看原产地：针对国外进口产品，应该标注出原产国或者原产地。然后根据对该国的国情的判断，例如如果法国的化妆品售价很低，基本就是假的，人工费加运输费加关税，不可能便宜。

3.看进口化妆品卫生许可证批准文号：用该文号进行网上检索，即可查到相关的信息，可查看信息是否与化妆品相一致。

4.看经销商：在国内销售，应该有相应的在华经销商进行产品的销售行为，查看后可以再查询经销商的相关信息，进行进一步确认。

教你辨别真假保健品

长沙市食药监部门人士介绍，接触到相关保健品后，一看是否有小蓝帽和QS标志，与批准文号上下排列或并列。批准文号为：卫食健字（4位年代号）第（4位顺序号）号，如：卫食健字（2001）第0005号，或者进口的为：卫食健进字（4位年代号）第（4位顺序号）号。

二看包装标识。包含保健食品名称；净含量及固形物含量；配料；功效成分；保健作用或保健功能；适宜人群、不适宜人群；食用方法；日期标示（生产日期及保质期）；储藏 方法；执行标准；保健食品生产企业名称及地址；卫生许可证号。

若对购买的保健食品质量有所怀疑，可记下保健食品批准文号，在国家食品药品监督管理局网站的数据库中查询。