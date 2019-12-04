北京破获食药环假领域刑案479起

“出发！”随着一声令下，19辆满载近年来北京市公安局收缴的52种9.4万余瓶假酒及造假设备的货车，驶向位于昌平区的销毁现场。在销毁现场，这些假酒和制假设备被运送至焚烧炉入口处，投入焚烧炉后，它们被以环保无污染的方式集中销毁。

“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”

五个月捣毁1.1万余个

据了解，2019年7月以来，公安部部署全国公安机关开展集中打击食药环犯罪“昆仑”行动，会同有关部门组织开展了整治食品安全问题联合行动。

截至11月底，全国公安机关共侦破食药环和知识产权犯罪案件2.78万起，共捣毁“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”11300余个，打掉犯罪团伙5200余个，抓获犯罪嫌疑人4.8万名，涉案总价值283亿元，打掉黑恶团伙132个。

其中，北京市公安局共破获食药环假领域刑事案件479起，刑事拘留914人，捣毁相关“黑作坊”“黑窝点”265个。

各地公安机关会同市场监管、农业农村、生态环境等部门，向食药环和知识产权领域犯罪发起凌厉攻势，集中侦破了一批大要案件。

“昆仑”行动成果展示

141个城市同步

12月3日，按照公安部统一部署，由公安部食品药品犯罪侦查局和北京市公安局联合主办的全国公安机关“昆仑”行动暨整治食品安全问题联合行动成果宣传展示北京主场活动，在海淀区国家自主创新示范区展示交易中心举行。

此次活动以“警民携手同心，共建共治共享”为主题，主会场设在北京，另有140个城市设置分会场，同步开展公安机关、相关行业企业和各界群众现场交流互动。

北京青年报记者在北京主会场看到，活动现场分为实物展示区、展板展示区和企业展示区三大区域。

在活动实物展示区和展板区，展出的实物主要分为食品、药品、知识产权、生态环境4大领域23类的涉案物品，还有部分的制假设备和工具，通过实物展示、图文说明并配以专业讲解，让群众更加直观地感受到食药环假领域犯罪的表现形式，提升识假辨假和发现犯罪线索的能力。

如何挑选放心的肉制品、调味品，怎样鉴别真假酒水、保健品、图书……企业展示区前人头攒动，北京二商集团有限公司、北京同仁堂（集团）有限责任公司、中国全聚德（集团）股份有限公司、阿里巴巴集团等15家行业协会、知名企业和电商平台在各自展台前与群众开展互动交流，普及专业知识，教授大家识假辨假的技巧。

“我之前也买到过假货，这次来参加这个活动，在现场看到这么多假冒食品、用品，也学习到了很多辨别假冒伪劣商品的知识，感觉非常有收获。以后如果我买到这种假货，也一定会向公安机关举报。”现场群众王先生表示。

在保健品展台，工作人员介绍，大家在购买保健食品时，首先要看它是不是三无产品，其次，不要相信一些“包治百病”的宣传。“保健食品只是食品，不能和药品混为一谈。”工作人员表示。

而在活动现场，还摆有新华字典等盗版书籍。“这个都是盗版的，从做工就能看出来。盗版书籍他们的纸张、装订都会差一些，内容有时候也会存在一些错误。”工作人员表示。

相声演员周炜昨天也来到北京主会场，他觉得昨天看到警方展示的这么多举措、案例及宣传，自己也感到十分高兴。“从新中国成立‘盼温饱’到现在的‘重环保’，这是一个社会的进程。之前我们在作品中，都是以讽刺的方式，讽刺社会上有这种现象，比如喝了假酒会眼歪嘴斜，或者有不法小商贩。昨天参加这个活动后，我觉得可以从治理和整治的角度，更多地反映政府所做的事情，告诉大家有这么多人在为我们老百姓保驾护航，让大家安心。”周炜表示。

开通并公布举报食药环

违法犯罪热线、邮箱

作为全国的政治、文化、国际交往和科技创新中心，首都北京在实践中形成了以“共治、善治、法治”为理念，以“专业带动、全警行动、部门联动、群众发动”为路径的“北京经验”。

“我们坚持专业带动、全警行动、部门联动、群众发动，搭建了市局、分局、派出所三级指挥作战体系，构建了多警种整体联动格局，建立了‘公安+行政机关’协同共治平台。”

同时，因食药环领域问题涉及面广、成因复杂、易于反弹，在深入打击、形成震慑上，首都公安机关淡化警种意识，全警动员、全警参与。重心下移，着眼于基层基础工作在打击、防范中的关键作用。

此外，首都公安机关坚持多部门联动共治，做实行刑衔接，与市、区两级行政主管部门深度合作，建立起信息共享、定期会商、联动执法等32项工作机制。建立起派出所、食药所“所所衔接”、河湖执法联合警务站与属地派出所“双对接”等机制。

为引导人民共建共治共享，首都公安机关广泛开展宣传发动和科普教育，组织民警进市场、访摊位、入商场、下社区，引导人民群众自觉抵制假冒伪劣产品、主动举报犯罪活动；始终坚持对群众反映的问题“接诉即办”，开通并公布举报食药环违法犯罪热线、邮箱。

北京警方呼吁广大群众，生活中积极举报食品、药品、生态环境领域相关违法犯罪活动线索，共同维护首都良好的治安秩序，对于发现的相关违法犯罪线索请及时拨打110或010-83061992进行举报，也可通过电子邮箱和信件的方式举报（电子邮箱：BeijingPolicehsyl@163.com；通信地址：北京市西城区白云路西里13号院北京市公安局环食药旅总队，邮编：100045）。（记者 叶婉 实习生 宿琳）