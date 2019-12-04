现实生活中，很多人抱怨，不明不白自己就长胖了。那么，引发肥胖的因素有哪些呢？广州军区广州总医院主任医师吴良平介绍，除了遗传基因引起的肥胖之外，日常生活中存在的一些因素往往是引发肥胖的原因。

近年来，科学家们对有关“肥胖基因”的研究乐此不疲。我们在临床上也发现许多肥胖患者都有家族史，科学家越来越确定，许多肥胖是因为遗传基因引起的。迄今发现的与肥胖相关的基因或染色体区域已达200多个，这些肥胖基因很多是在胎儿时期就开始启动作用，且外部环境也会加速这种作用。

那么，日常生活中存在哪些因素引发肥胖呢？

吴良平介绍，饮食不当是造成肥胖的重要原因。这主要体现在两个方面：一方面是食量过大。吃多了，热量消耗不了，累积起来令人发胖。另一方面是日常膳食中营养摄入不均。首先摄入脂肪和糖含量高的食物过多，例如经常食用肥肉、油炸食品、加工肉类、许多加糖的食品（如烘焙食品、饼干）、加糖的果汁、汽水、酒精饮料和精加工的米面等高碳水化合物食品等；其次，蛋白质、维生素、纤维素等营养摄入不足。这样的饮食结构一来容易导致热量摄入过多，二来容易导致胰岛素抵抗，三来还可能导致肠道微生物失衡，这些都是引发肥胖的机制。

缺乏运动，体力活动过少，热量消耗就少，自然容易肥胖，尤其人到中年以后，体力劳动量逐渐下降，脂肪常常堆积在腹部与臀部。此外，运动少的人基础代谢率会偏低，基础代谢率偏低就会使得人体消耗热量的能力有所不足，容易发胖。

缺乏睡眠可使胃促生长素分泌增加，这种激素可刺激食欲；同时会导致瘦素分泌减少，而瘦素是一种抑制食欲的激素。

精神因素会导致压力性进食。当精神压力大时，摄食中枢就会特别兴奋，很难达到饱食感，人就会不停地进食。在大脑皮层的作用下，人进食的目的不是为了获取热卡，而是在进食过程中获得一种心情的愉悦，因此会不断进食。此外，人在压力大的时候，会容易睡眠不足，长期下去，人的激素分泌会紊乱，糖分和脂肪不容易被代谢消耗。

有些药物也会导致体重增加。这些药物包括非典型抗精神病药物（特别是奥氮平、喹硫平和利培酮）、抗惊厥药和情绪稳定剂（特别是加巴喷丁）、降糖药物（如甲苯磺丁脲）、治疗类风湿性关节炎的糖皮质激素及一些抗抑郁药。可见，肥胖与我们生活习惯有密切关系，控制肥胖应从改变生活方式开始。（陈晶）