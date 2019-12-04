孩子书包背不好，容易伤脊柱颈椎

书包带长长的，拖在屁股上，不少孩子觉得这样的姿势背书包既省劲又舒服。其实，这样的背书包姿势很容易伤害孩子脊柱。

双肩背包背法不对或过重，易致拉伤、疼痛及身姿缺陷。天津中医药研究院附属医院推拿科王子威医生表示，青少年不正确的双肩背背包方法以及背包过重，均不利于生长发育，会使肌肉发育较弱的青少年脊柱两侧神经肌肉长期处于高度紧张状态，从而发生脊柱侧弯、前凸、后凸及前倾等姿势缺陷，造成背痛、肌肉酸痛等疾病。

比如将双肩包的肩带放得很长，背包拖在屁股上，这种情况下包的重心向下，双肩关节独立承受背包的所有重量，此时肩胛提肌与上斜方肌持续收缩，头会向前伸以保持和背包的重量平衡，头部过度前伸，离开了身体的中垂线，此时头夹肌与颈夹肌和头半棘肌就要持续收缩来保护椎关节，这样就容易导致肌肉应力性损伤。

那么，正确的双肩包背法是什么样的呢?双手握紧双肩背肩带锁扣下面的可调节带，把可调节带用力地向后下方拉，一直将可调节带拉紧至背包的最根部为止，这是完成背包的标准规范性动作。

一定要把调节带拉到底，肩带紧贴肩关节，背包紧贴脊柱，背包包底落在腰带上方。这样背部就自然而然挺直了，头颈也回到了中立位，不用向前伸出去来保持人体的平衡了，颈肩部的疼痛也就消失了。另外，背包包底落在腰带上方，这样背包的重量又可以经过骶髂关节，再经过大腿与小腿传导到地面，分摊掉一部分重量。

单肩包重量别超体重的5%，左右侧肩轮流背。除了双肩包，单肩包背得不对也容易诱发健康问题。长期单侧肩部用力很容易导致高低肩，如果长期得不到纠正，左右两侧肩部及上肢肌肉力量不平衡，不但容易引发落枕等问题，还会造成肌力不足的颈椎不稳，这种情况下，颈椎病的发病概率增大。同时，高低肩会使胸椎向一侧弯曲，可能发展为脊柱侧凸。

想避免出现高低肩问题，最重要的是肩部要平衡用力。背单肩包的时候，记得左右侧轮流背。此外，单肩包里不能放太多东西，重量携带尽量不超过体重5%，东西多的时候采用双肩背包。（明文）