11月22日，由北京市食品安全监控和风险评估中心、天津市食品安全检测技术研究院、河北省食品检验研究院3家单位发起的“京津冀食品检验检测技术创新联盟”成立大会在河北省会石家庄召开。

“京津冀食品检验检测技术创新联盟”成立大会在石家庄市召开。

2019年正值京津冀协同发展战略实施五周年。五年来，为深入贯彻京津冀协同发展战略，北京、天津、河北三地政府之间密集签订了一系列合作框架协议，推进在多方面重点领域的对接与合作。为加强京津冀三地食品质量安全协同监管，京津冀三地市场监管部门于2019年9月共同签订了《加强京津冀三地食品质量安全协同监管协议》，对三地食品检验监测机构实现数据互联、检验报告互认，推动三地食品安全风险会商以及共同保障2022年北京冬奥会、冬残奥会食品安全等工作提出了明确的要求。

京津冀食品检验检测技术创新联盟正式成立。

此次京津冀食品检验检测技术创新联盟的成立，旨在落实《加强京津冀三地食品质量安全协同监管协议》要求，以科技创新为驱动，聚合京津冀三地检验检测资源、技术创新资源、人才设备资源，构建资源共享、优势互补、合作共赢的技术交流平台，打造技术服务高地，全力推动京津冀食品产业高质量发展。

3家发起单位共同签订了《京津冀食品检验检测技术创新联盟合作框架协议》。

根据《京津冀食品检验检测技术创新联盟合作框架协议》，“技术创新联盟”3家发起单位将重点在以下四个方面开展深度技术合作并力争取得实质成效：

一是统一标准，做好食源性兴奋剂的检测技术储备和赛区供奥食品的安全抽检工作，共同推动北京冬奥会“两地”“三赛区”食源性兴奋剂防控高标准、同质化目标的实现，全力以赴为北京冬奥会、冬残奥会食品安全做好技术保障。

二是推动互认，统一京津冀三地食品检验参数、检验方法、判定依据，规范检验报告格式，明确检验报告涉及的检验信息，实现重点风险指标检验结果互认和检验过程可追溯，并针对食品安全检测重点、难点项目，组织开展京津冀地区食品检测机构实验室比对和能力验证，提升区域内食品检验机构整体技术能力和管理水平。

三是聚焦重点，以国家食品安全抽检监测项目为基础，互通共享食品检验数据和风险信息，建立区域食品安全风险交流协作平台，定期召开风险预警交流会议，共同分析研讨风险形势，构建京津冀食品安全风险分析、研判、预警协同体系，为京津冀三地食品安全监管提供有力的技术支撑。

四是深化合作，加强区域间学术、技术、人才交流及联动，在人才培养尤其是高层次复合型人才培养方面开展全方位合作，共同构建京津冀食品检验人才库。共享三方专家团队，加强食品安全领域前瞻性新技术、新模式、新应用研究开发与合作，深化科企合作和加快科技成果转化，为京津冀食品产业高质量发展搭建科技创新平台。

京津冀三地食品检验检测机构成立“技术创新联盟”是贯彻落实“京津冀协同发展战略”和“实施食品安全战略”的具体举措，是食品安全领域机制创新、技术创新和管理创新的有益尝试，必将为京津冀食品产业创新发展、转型发展、高质量发展提供强劲的新动力。

河北省市场监督管理局（科技和财务处）等相关处室负责人、创新联盟发起单位代表及媒体代表等50余人参加了此次会议。（来源：国家市场监督管理总局、河北省市场监督管理局供稿）