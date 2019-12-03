家暴无男女之别，沉默者请勇敢SAY NO

爱默生曾经说过：“愚蠢的人经常显示厚颜的暴力”。在第20个“国际消除家庭暴力日”当天，美妆博主宇芽发微博称自己遭遇前男友沱沱家暴，引起社会各界关注。她的原文如下：“我被家暴了，过去的半年我仿佛活在噩梦里，关于家暴的这一切，我必须说出来。”广大网友透过宇芽分享的家暴视频可以清晰地看到女主躺在电梯内的挣扎，并被施暴者拖出电梯门的场景。

什么是家暴？顾名思义家庭暴力，名义上来讲它是指发生在家庭成员之间，以殴打、捆绑、禁闭、残害或者其他手段对家庭成员从身体、精神等方面进行伤害和摧残的行为。实际而言，家暴落脚点在“暴”，更落在伤害这二字之上。在宇芽家暴风波中，网友们一片哗然，更多的网友讲述出自己被家暴的经历。其中，网友们频繁引用的一个观点便是家暴只有0次和无数次，这句话看似警示却又无限深渊。

关于家暴，这注定是一个沉痛的话题，其本身就是无底洞，具有极度摧毁的力量。家暴到底有哪些类型？什么原因导致家暴？你是否正在经受着家暴？遭遇家暴该如何应对？家暴类型从表面来看，它有显性与隐性之分，长期与间隔性之分，身体暴力与精神施暴之分以及冷暴力等，在那些案例事件中，我们将家暴归结为心理生理天生病态、环境驱使、关系崩塌、情绪冲动、性格缺陷以及酗酒等不同因素。然而，无论是什么原因所致，那些长期受暴力的受害者们都一致认为，家暴之病，无法根治。

究其家暴原因，千人千面，我们无法精准判断家暴者具体施暴行为的动机有哪些。但是，追溯过程及其后续发展，我们却不得不倒吸一口凉气，并陷入深度反思与审视中。据全国妇联统计显示，30％的中国已婚妇女曾遭受家暴。还有数据显示，家暴致死，占妇女他杀原因的40%以上。其实，在家暴者的世界中，没有男女之别。当代“河东狮吼”、现代“施暴男”，施暴者男女均有。令人费解的是，那些被施暴者大部分选择了沉默，以沉默哭诉代替了投诉、法律武器以及维权伸张。

为什么要沉默？为了孩子，为了关系维和，为了保全家庭，为了安全……遭受家暴第一时间，往往很少有人会选择法律武器，包括美妆博主宇芽都是通过微博公众平台发声，而不是第一时间报警或者其他，更有太多长期陷于被施暴的困顿里绝望而存，从未主动维权或找到合理的解决方案。如果家暴是一场循环灾难，那么受暴者则是一次升级闯关。这样的升级，需要冲破现实牢笼，更要冲破自我心理设限。那些家暴者施暴有多疯狂，解释便有多甜，并不值得同情与怜悯，更不要去期待。我们不是对施暴者过早“判刑”下定论，而是在施暴与受暴双方关系里，本就是一场智慧博弈。为了尽早将施暴者从灾难危险的悬崖边拉回，为了尽快将受暴者救赎，受暴者不应该是沉默的羔羊。

遭受家暴的时候，有的受暴者将自己身上的伤口作为“耻辱”之伤，难于开口诉说，更会质疑人生，同时选择躲起来，独自疗伤，并试图忘记伤口，掩埋伤口。有的受暴者即使想要开口，也不是投诉，而是选择诉说。他们通常会第一时间求助好友、求助家人、求助邻舍，但是却对重要的权威机构选择了忽视屏蔽。对于家暴者的纵容、保护或者顾忌，有的是从内心而言，认为施暴乃隐私，个人关系的崩盘导致暴力；有的则是不想“因小失大”；有的则会“以暴制暴”，还有大部分受暴者则是对彼此存有期待，对周围存有期待。

家暴者的世界其实是一场倾斜与瓦解，攻与守，进与退，爱与惩。无论是什么原因施暴，近乎疯狂的举止，看似是发泄与凌迟，其实也是反噬，那些施暴者或多或少都出了问题。还有一种家暴我们万不可忽视，那就是精神家暴，那些令人发指的冷暴力、语言暴力、精神摧残有时候比身体暴力更可怕，更易摧毁。谈论家暴，我们试图寻求的是解决方案，更想要召唤生而为人的准则与底线，尊己尊人，面对世界的嘈杂，多一分理性与善意。

面对家暴，最好的方案之一，就是不再沉默。要拿起法律的武器，相信社会守则，更要懂得保护自己。生活千千万，请勇敢站起来，向施暴者说句“滚”。