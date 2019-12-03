家暴不是家事小事而是违法的事

“我被家暴了，过去的半年我仿佛活在噩梦里，关于家暴的这一切，我必须说出来！”在联合国确立的“国际消除家庭暴力日”当天，一知名博主发布的一段视频登上了热搜榜。该博主讲述了自己恋爱一年来五次被家暴的经历，并附上了电梯间里面遭到殴打的影像记录。在舆论关注中，相信施暴者会受到应有的处理。相比之下，对那些没有关注度甚至没有收入的家暴受害者来说，如何摆脱施暴者的毒手，走出家庭暴力的阴影，依然是不得不正视的社会问题。

选自CC讲坛公众号，有删节

主讲嘉宾

万飞

湖北省监利县公安局法制大队民警。从警30年来，他接触了大量家暴警情，看到无数家庭因家暴破碎。2014年，年近50岁的万飞从埋头苦干的工作中猛然抬头，“跨越工作的边界，我还能做点什么？”他发起“万家无暴”公益项目，投身于反家暴机制的探索和对家暴受害人的综合支持服务工作中。

如果没有第三方干预，家暴会无限循环

我是一名警察，来自湖北省监利县公安局，我在警务系统工作了30年。2014年连续发生的女大学生遇害案触动了我，我决定要为女性安全做点什么。我发起成立了一家公益机构叫监利县“蓝天下妇女儿童维权协会”。很快我就接到一位女士求助。

她26岁，她的丈夫把她的嘴唇打得红肿，我们了解以后得知，他们两个认识七天就结婚，结婚七天后挨打，他们的婚姻只是办了婚礼而没有到民政局登记。她跟我说，“我很愤怒，我要离婚”。这是我们接的第一个家暴，一下就把我们难住了。因为第一她在外省被打的，我们监利没有管辖权，第二没有到民政局登记的婚姻，怎么离啊。没过多久又有好几个人来向我们求助，所以我们就开始把精力放在反家暴。当我们决定来做反家暴的时候，我一些朋友提醒我，“家暴就是家务事，你凭什么管，你管得了吗？”

这些质疑提醒了我，我们做反家暴必须依法进行。

我毕业于华东政法大学，长期从事公安执法管理工作，规则的意识已经融入我血脉。后来我又接到一位受害人求助，她说，我又被我老公打了，我生不如死。我说，你报警了没？她说，没有，我报警了还怎么做人啊！还有一位女士向我们求助，她说，我的妈妈又被我爸爸打了，我说，你叫你妈妈去报警啊。她说，我说了，我妈妈给我讲了个故事，我们隔壁村里有个男子杀了他的婶娘，家里人报警后这个男子就跳楼自杀了。这个妈妈给女儿讲这个故事，是一种心理暗示——“如果我报警了的话，我的爸爸也会跳楼”。

在我们收集的1300多个案例中，首次被家暴就有求助的才2%，而研究家暴问题的专家有个共识，就是家暴只有0次和N次。也就是说如果没有第三方的干预，家暴会无限循环。我们被家暴以后该怎么去求助？

从2015年开始，我们“蓝天下”（监利县蓝天下妇女儿童维权协会）和县妇联共同探索怎样建立高效且可持续的联动，我们实施的公益叫“万家无暴”。我们探索出一种联动模式，目的是为家暴的受害人建立一个强大的社会支持系统。

遭遇家暴后必须求助，报警后记得拿《告诫书》

有位女士在丈夫打了她第三次以后，她报了警。我电话回访的时候，她说，对报警很后悔。

他们夫妻俩是大学同学，那个时候正是他丈夫的升职期，正处于关键时期，她担心这个报警会影响她丈夫升职。我说，你去要《告诫书》吧，当她明白《告诫书》的作用后就反复问我一句话，我丈夫的单位会不会知道。我告诉她，告诫是不会录入警方的平台的，而且也不会载入她丈夫的人事档案，如果你提出不要把《告诫书》送到你丈夫单位，派出所就不会送。

遭遇家暴以后必须要求助，我认为最好的方式是报警。因为这有几个优势，警察的效率最高，他比任何人来得都快，他还能帮着收集证据，而且最重要的是警察阻止家暴效果最好，报警以后非常重要的一点就是一定要拿到《告诫书》。

拘留是有情节要求的，我们绝大多数的人都不希望家里的人被拘留，而且一旦拘留以后可能会招致亲友的埋怨，会增加压力；而口头批评则让施暴者认为，报警不过如此。有好多施暴者事后跟受害人说，“你报警了吧，你看警察能把我怎么样？”这样让受害人更加认为报警无用。而《告诫书》是特别能体现法律温度的东西，它非常严肃，它白纸黑字地载明谁打了谁，触犯了什么法律，如果再犯会有什么后果。

人们担心说公权力介入家暴会不会破坏家庭关系，我告诉大家，不会！它会有效地遏制家暴的复发，并且能促进家庭关系的改善。

家暴具有高危害性，需要多部门联动解决

今年的4月28日，我们接到一位女士求助，她的丈夫一年打她四次，她到法院起诉离婚也没离掉，丈夫还经常去她单位闹，让她感到非常的疲惫和厌烦。4月23日，她的丈夫打她以后，她非常绝望。她说，我不如死了算了。然后她就买了瓶农药，准备和丈夫再吵一次以后就把它喝下去，幸运的是那天丈夫打架后没有回家，她挣扎了半天，想到自己的小孩还很小，最后就没喝。她家族中有自杀史，她的亲妹妹在十年前因为相似的事情服毒离世，我们评估后认为这位女士认为只有自杀了，丈夫才会放过她，这属于目的性自杀。买农药并且计划服下，这属于启动了自杀方程式，她的生命危急的等级属于重度危急。

这样的案例很多，我们有个重大的发现，就是家暴具有高致死性，一方面家暴直接致人死亡，或者是让受害人以暴制暴杀死施暴者；另一方面有少部分的受害人因不堪忍受而自杀身亡。2011年到2018年，我们监利县因家暴引发的命案占全国命案的29%，大家从网上可以看到全国各地也因家暴引发了很多恶性案件，比如说灭门案。我们在回访中，常会直接提问，你被家暴以后有没有产生过自杀或者杀害对方的冲动，结果发现有超过9%的人说有，这比例很高。

家暴需要多部门联动解决，怎么联动呢，首先你要发现哪里有家暴。我们用了个方法，就是把人们求助最多的渠道110、 妇联和相关部门拉个微信群，实现了信息共享，我们“蓝天下”的心理咨询师社工来进行专业的帮助，经费从哪里来？省妇联、县妇联还有一个爱心企业家黄术坤先生给我们项目进行资助。“蓝天下”是社会组织不方便和政府部门沟通，我们就请妇联出面，妇联、公安、法院、民政、“蓝天下”就形成一个有机的整体。而且“万家无暴”项目，它是由社会组织运作的，它不受政府人事部门变动的影响，这四年多，我们的合作伙伴的一把手全部都换了，但是我们的联动是越来越好。

家暴容易“民转刑”，民警处理家暴要书面化处治

如果丈夫打了妻子，不承认该怎么办？找警察！警察有调查权、侦查权，他们可以查视频监控，调话单，还可以询问证人都可以搞清楚。有的打了人以后不认错，还态度嚣张怎么办？拘留！这种人就该惩罚，警察就是专治这种不服的。

我们公安工作都是以人民为中心的，但是有少部分人认为家暴是小事，我在培训时给他们重点介绍家暴的高致死性，大家听了都心情沉重，从此他们就非常严肃地看待家暴警情，我还给他们强调处治家暴警情一定要规范。

第一，最好是书面化处治，我们每一个警情最好要给一个法律文书，比如拘留的《行政处罚决定书》，治安调解的要《调解协议书》，告诫的要有《家庭暴力告诫书》。这些文书上面盖了公章是代表政府，代表国家机关在上面做的认定，书面化规范的处治对我们公安机关自身也有好处，它填补了执法管理的漏洞。第二，降低了民转刑的概率，看上去很小的家暴很容易引发恶性案件，就是我们常说的民转刑，它还可以防范民警的执法风险，我们警察如果认为这是小事，处治的时候不依法，那么最后导致杀人或者自杀，当事的民警它的职业生涯就面临高风险。

最后，我想告诉大家三句话：第一，家暴并不是小事，它不仅是你家的事，还是违反法律的事，更是人命关天的事。第二，遇到家暴一定要求助，而且最好是报警，家暴靠忍和幻想对方改变是不可能解决的。第三，报警后一定要拿到法律文书，《告诫书》《调解协议书》和《行政处罚决定书》都可以，总之一条，就是我报警了，一定要拿到一样可以证明的东西。