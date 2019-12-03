莫让爱心筹变“骗筹”

媒体报道，水滴筹在超过40个城市的医院派驻地推人员，他们常自称“志愿者”，逐个病房引导患者发起筹款。地推员每单最高提成150元，月入过万，还有末位淘汰机制。他们对募捐金额填写随意，对求助者财产状况不加审核甚至有所隐瞒，对捐款用途缺乏监督。

这不是第一次了。早前就有报道称，在家属提供材料后，一些众筹志愿者还可全程帮他们弄病情证明、写筹款故事等，把病人家里描写得多么困难，把病情描述得多么复杂严重，把病人的求生欲望和抗争病魔的决心表述得多么强烈，甚至还有范本，实在是匪夷所思！

这意味着，我们的爱心很可能被浪费了。本来，借助社交工具实现民间互助帮扶是一件好事，但屡屡有人钻空子，很有可能提高整个社会的信任成本。下次在朋友圈看到类似的内容，你是不是要多个心眼了？公益事业的基点就是信任，不诚实的做法正在毁掉这一行业。

眼下，最值得关注的是，这究竟是个别“志愿者”的个别行为？还是有平台睁一只眼闭一只眼的纵容默许？事情发生后，水滴筹言之凿凿称，“是部分地区个别线下人员的违规现象”，将要严惩、彻查。但从高提成、高奖金的绩效运作方式看，水滴筹未必不知情。

我们知道，许多平台打出了“0元募捐”的口号，声称自己不收一分钱手续费，但是对于平台的运营者来说，人力和技术等都是实实在在的资金投入，难道真的如此无私吗？有人指出，水滴筹可以通过推销保险进行商业变现，这让我们看到，平台或有一定地推动力。

而且从程序上看，水滴筹已被多次指出类似的运作漏洞。不久前，公开募捐的德云社某演员，被质疑在北京有两套房、一辆车，平台却回应称，没有资格去审核筹款人的资产条件。去年，媒体测试可以使用虚假诊断证明及住院证明，平台也只是含糊说加大监管力度。

现在的问题是，就算对地推行为毫不知情，可是这样既无能力核实用户资产、也无能力进行善款追踪，甚至连虚假诊断证明都防不住的平台，真的值得大家信任吗？包括水滴筹在内的平台，都必须要深刻反思并整改了！