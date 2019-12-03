透支公众爱心就是“踢开梯子”

近日，梨视频拍客的一段卧底“水滴筹”视频成为微博热搜。梨视频拍客卧底发现，水滴筹在超过40个城市的医院派驻地推人员，逐个病房引导患者发起筹款。这些顾问自称水滴筹的“志愿者”，没有核实患者病情、经济情况等信息，并套用模板，随意填写筹款金额，鼓励患者大量转发筹款信息。

每一次透支公众爱心的行为，都是对慈善事业的一次戕害。

近来，关于水滴筹的负面新闻层出不穷。11月6日，全国首例因网络个人大病求助引发的官司在法院判决，因隐瞒名下财产并将所筹款项挪作他用，水滴筹筹款人莫先生被判返还全部筹款。更早一些，德云社相声演员吴鹤臣（本名吴帅）突发脑溢血，在拥有车辆、房产的条件下，其家人通过水滴筹发起百万众筹，遭到网友质疑。事实上，水滴筹成为负面新闻主角远不止这两起事件。

向城市医院派驻地推人员，也不是今天才出现。至少于今年3月就有媒体报道过水滴筹这种做法，有的医院还告诉媒体，院方对于这种影响正常医疗秩序的做法非常不满。从每单最高提成150元、末位淘汰等规定来看，水滴筹向医院派驻地推人员已经制度化、常态化，绝非个别人员的不良行为。

派人到医院“扫楼”，动员患者进行水滴筹，不管对方是否真正需要，也不仔细核实患者家庭财产等重要信息，这种新闻出来，得到真相的公众首先会猜想：原来朋友圈那么多水滴筹案例不少都是如此炮制出来的？继而犹豫，以后遇到这种情况，自己还捐不捐？从最初的逢“筹”必捐到今天的犹豫再三，许多人都表示，现在都不太理会那些筹款信息了。

虽然水滴筹筹款本身不收手续费，但并不影响公司利益的存在，在水滴筹、水滴互助和水滴保三条产品线中，前面两条走公益路线，最后一条则是商业保险。通过公益吸取流量，最终引向商业保险项目，这就是他们的变现路径。路径没问题，有问题的是方法，拔苗助长式透支公众爱心，无异于“踢开梯子”，毁掉自己的根基。通过派驻地推人员“扫楼”，短期内也许能够吸引很大流量，给公司带来潜在利益，但却是饮鸩止渴，因为最终损害的是流量的源泉——信任感。一旦信任感不在，公益的人设被撕碎，之前做的努力都将化为泡影。

公益与公司并非形同水火，只要平衡好两者关系，也能相得益彰。公益先行、服务社会，口碑有了，流量自然就有了，公司利益也就有了保障。反之，公司为主、公益为辅，公益事业就会异化，公众用脚投票，公司利益也就无所依附。只顾公司利益、眼前利益，弄得丑闻缠身，到头来不但害了自己，也伤害了公益事业本身，可谓一着不慎、满盘皆输。水滴筹，到了十字路口，是要坐下来好好想想，该走哪条路了。

（连海平）