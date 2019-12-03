“四个最严”为疫苗管理“打疫苗”

12月1日，《中华人民共和国疫苗管理法》（以下简称疫苗管理法）开始施行。作为我国首部有关疫苗管理的专门法律，疫苗管理法在疫苗研制、注册、生产、批签发和流通等方面进行了明确规定。

疫苗的出现，或为了预防，或为了治疗，初衷是想给受种者身体健康加上一重保障，应是一服“安心剂”。但随着“假疫苗”“过期疫苗”等问题频被曝光，疫苗安全问题成了很多人心头的担忧。如此“问题疫苗”，不仅无法实现防病治病的功能，反而还可能成了健康道路上的隐患或障碍。

此次疫苗管理法的出台，正是想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困的最好体现。法规以“四个最严”为立法宗旨，以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责来整治疫苗市场乱象，通过实施全过程、全环节、全方位的管理促进疫苗质量的提升，回应了群众对于疫苗安全问题的关切，更有助于增强人民群众对疫苗安全的信心。

除了以“严罚”到位为群众健康保驾护航外，疫苗管理法更直击痛点，从多方面为各方带来了更多惊喜。通过对创新疫苗予以优先审评审批，为创新疫苗开设绿色通道，激发疫苗创新活力；通过规定实行疫苗全程电子追溯制度，搭建起疫苗信息化追溯的协同平台，强化疫苗全程质量监管；通过实行目录管理，鼓励商业保险对异常反应进行补偿，确保疫苗接种安全，为受种者加上了一重安全保障。如此细致全面的法规，就像为疫苗管理打上一针“疫苗”，相信其定能为规范疫苗市场、推动疫苗创新发展提供最有力的保障。（许晓芳）