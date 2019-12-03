水滴筹医院地推 得了利益损了公益

近日，一段卧底“水滴筹”视频登上微博热搜。水滴筹的地推人员逐个病房引导患者发起筹款，每单最高提成150元，募捐金额填写随意，对求助者财产状况不加审核……水滴筹称是个别线下人员的违规现象，全面暂停线下服务，彻查违规行为。（12月1日据《新晚报》）

地推者绝不仅是如水滴筹回应中所言，只是帮一些不会使用网络的患者提供支持服务，而是搜寻、劝诱任何可能发展为“客户”的患者，帮其撰写故事文案，再教其转发获取流量和关注。这一切只是为了拿到提成。试问，这和推销有什么区别？

今年5月，德云社相声演员吴鹤臣突发脑溢血众筹百万，结果被扒出家中有房有车，甚至连“术后护工费用”都算入了筹款目标中；今年7月，一男子被发现多次利用网上购买的虚假病例，在众筹平台发布个人求助信息及网络筹款，涉诈骗罪被公诉……不断出现的诈捐骗捐事件，极大地耗损了公众的信任感，给滚烫的爱心浇了一盆又一盆的冰水。

据相关报道，截至2018年12月底，水滴筹已经累计筹款金额超过120亿元,捐款人次超过4亿。可见，即便负面新闻层出不穷，但还是有很多人愿为生的希望勉力而为。这份纯粹的人间真情让人感动，更值得好好珍惜。

众筹平台的每一次敷衍审核，每一分善款被滥用，都是对爱心的亵渎和伤害。而且，如果求助信息是“揽”来的，那些真正需要帮助的人，可能会因为讲不出好故事，得不到平台青睐，或是“狼来了”效应，而得不到应有的帮助。

要看到，众筹平台不受慈善相关法规制约，主要靠平台的责任心和大众舆论去约束。但是，这种公益募捐的方式由于简单、便捷，发展极为迅速，资金量极其庞大，如果只听平台自说自话，恐怕是不够的。所以，需要尽快落实明确的监管主体和强力的监督措施。

只有让爱心沐浴在阳光下，捐赠者才能安心，困难者才能受助，网络众筹才能良性发展下去，真正造福那些因病致贫亟需救助的人们。

声 音

红星新闻：水滴筹医院扫楼推广，莫让利益玷污了公益。

东方网：对于水滴筹的行为，要完善相应的监管办法，预防把公益做成生意。