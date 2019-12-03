毅力、体能等是成功因素

自古以来，人们从未停止追求成功的秘诀。美国宾夕法尼亚大学的心理学家安吉拉·达克沃思带领研究团队，对美国陆军军官学院（西点军校）进行大规模调查，分析了通往成功的个人特质。

2007年，达克沃思在《人格与社会心理学杂志》上发表了一篇相关论文，首次提出毅力是达到最终成就的重要预测指标。此后的12年中，她与西点军校合作，收集了1.1万名学员的数据信息。每名进入西点军校的学员都必须在入校后的第一个暑期进行一次密集的六周训练课程。这段高强度训练“如地狱般”艰苦，被谑称为“野兽营”，平均而言，培训课程的退出率和淘汰率达3%~14%。每名合格的军校生完成由达克沃思创建的、包含12个项目的毅力量表，并最终得到一个毅力分数。研究人员还收集了学员的各项成绩，包括入学考试时的SAT或ACT（相当于美国的高考）分数、体适能测试结果（例如1英里跑、引体向上和仰卧起坐等）、学术和军事科目的平均学分绩点（GPA）以及毕业情况。最后，研究人员对所有数据进行了汇总分析。

结果显示，不同的个人特质影响着学生的毕业情况。在“野兽营”训练期间，毅力越强，遭到淘汰的概率越小；在随后的四年学习中，认知能力和体能是完成学业的关键。此外，诚实、善良、慷慨、好奇心等积极的人格特质共同指向了通往成功之路。▲ （卢一飞）