荧光+混合辐射可治疗口腔白斑

最近，俄罗斯国立核能研究大学莫斯科物理工程学院开发出一种借助混合辐射和荧光的方法，可治疗口腔白斑。相关研究发表在《光诊断与光动力疗法》杂志上。

荧光诊断和光动力疗法为：在纱布团添加感光物质的溶液，敷在肿瘤部位2—3个小时。之后，利用混合辐射（来自于短波强力光脉冲和柔和红色发光二极管）影响机体病变部分，导致溶解在机体组织内的氧气活化，转入新的分子状态，拥有强氧化性，开始破坏病理学组织的细胞。此外，这种氧气还为激活免疫力创造了良好条件。

“利用光动力疗法治疗口腔白斑已经证明有效，有助于保存器官，在700多名病人身上得到了验证。”莫斯科物理工程学院激光微技术、纳米技术和生物技术教研室代主任维克托·洛谢诺夫说，新技术还可用于预防肿瘤恶变和治疗口腔白斑。

目前，研究人员正在完善对病变组织施加激光影响的最佳技术方法。这有助于及时改变治疗战术，避免对器官辐射过度或者辐射不足。

（本栏目稿件来源：俄罗斯卫星通讯社 整编：本报驻俄罗斯记者董映璧）