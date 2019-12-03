产前雄性激素暴露与多囊卵巢综合征相关
英国《自然·医学》杂志2日发表一项医学研究，瑞典卡罗林斯卡学院科学家利用数据追踪阐明了复杂异质性疾病，指出多囊卵巢综合征（PCOS）女性患者的女儿，得该病的几率是普通女性的5倍，且这一疾病与产前的雄性激素暴露相关。
多达17%的育龄期女性，会受到多囊卵巢综合征的影响。多囊卵巢综合征与生育能力下降、Ⅱ型糖尿病以及月经不调等不利健康影响有关（肥胖还会加剧此类影响）。尽管多囊卵巢综合征患病率较高，对女性健康影响严重，但致病原因和风险因素一直有待了解。此前有研究显示，遗传因素最多只占该疾病遗传性的10%。
此次，斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院科学家伊丽莎白·斯丹纳·维克托林及其同事，分析了瑞典多囊卵巢综合征女性患者的医疗记录，并对一项病例对照研究中的智利多囊卵巢综合征女性患者及其女儿的数据进行了追踪。研究团队发现，瑞典和智利的多囊卵巢综合征女性患者其女儿被诊断出该疾病的几率是普通女性的5倍。
为了进一步理解导致该效应的原因，团队还开展了小鼠研究。研究发现，产前的雄性激素暴露，而非孕期肥胖，才是产生这种跨代效应的原因，且这些效应会持续发挥作用，最多能遗传三代。
该研究结果从一定程度上阐明了这种复杂的异质性疾病，为针对女性后代的多囊卵巢综合征预防研究打下了基础。（记者张梦然）
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