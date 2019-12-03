美国每年上万名婴儿因高温提早出生

英国《自然·气候变化》杂志2日发表的一项研究，提供了气候变化影响婴儿健康的重要证据。美国科学家发现，高温天气会导致当天的分娩数量增加，而有些分娩甚至提早了两周。研究人员提醒，到本世纪末，这一情况预计还将持续下去。

气候变化造成孕妇暴露于高温天气的情况增加，可能会损害婴儿健康，但这种威胁的程度一直没有文献记录。研究人员认为，妊娠期较短与婴儿日后的健康和认知状况不佳有关。此前有研究显示，高温天气会导致分娩加快、妊娠缩短。这是因为高温可致孕妇处于热调节失灵状态，宫缩增多，此外脱水也可致子宫供血减少，使脑垂体激素分泌增加，从而诱发提前分娩。不过一直以来，人们都不清楚因为高温天气，究竟会导致妊娠天数缩短多少。

此次，美国加州大学洛杉矶分校环境与可持续性研究所科学家艾伦·巴里卡和杰萨米恩·舒勒，利用美国各县日出生率的估计变化情况，量化了20年里与高温有关的妊娠天数减少数量。调查发现，从1969年—1988年，美国平均每年有2.5万名婴儿因高温天气提早出生，造成每年减少的妊娠天数超过15万天。

研究团队的样本涵盖了超过300万县天（county days）的5600万例分娩。他们估计，在最高温度超过90°F（32.2℃）的日子里，出生率会增加5%，妊娠天数平均减少6.1天。有些分娩会提早两周发生。

研究团队总结称，截至本世纪末，预计每年还会减少25万天的妊娠天数。（记者张梦然）

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我们已经知道，全球变暖会导致两极温度升高，会让冰川融化，会让北极熊失去家园，会淹没一些遥远的岛屿，会让植物和动物向高纬迁徙……但我们没有想到，它已经悄无声息地影响了人类的分娩。高温会让婴儿提前数天来到这个世界，而这种提前，可能影响胎儿的健康和认知能力。听起来实在令人意外，很少有人会将气温和婴儿出生关联。气候变化的后果实在过于复杂，我们可能已经忽略了太多信号。类似的这种隐蔽的相关性，确实还需要更多研究去分析、去验证。