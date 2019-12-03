嚼无糖口香糖有助于防蛀牙

英国一项新研究表明，嚼无糖口香糖是一种行之有效的预防蛀牙方法。

英国伦敦国王学院的牙科教授巴纳吉系统的对以往50多年里的多项研究进行汇总分析，确定了无糖口香糖对口腔健康的12项积极影响，其对龋齿的预防有效性达到28%。

巴纳吉教授称，咀嚼无糖口香糖时口腔分泌的唾液成分是牙齿的天然屏障，此外，长时间咀嚼的机械动作也对预防蛀牙起到了积极的作用。研究结论发表在《临床与转化研究》期刊上。▲（徐 蔓）