78岁的张大爷平日还算健康，前些日子出门摔了一跤，在床上躺了几天，身体越来越差，最终被救护车拉到医院住进了ICU。张大爷怎么突然病得这么重了呢？原来他出现了老年衰弱。

老年衰弱是指一组由于机体退行性改变和多种慢性疾病引起的机体易损性增加的老年综合征。简单来说，衰弱就是一种全身性改变，身体多系统的功能衰退。如果把身体比作一部机器，这部机器运转的年头久了，每一个零件都会出现老化，多个零件的老化就会造成整部机器运转失灵，甚至彻底坏掉。

如何判定老年衰弱？目前临床上常用最简便快速评估衰弱的方法是FRAIL标准。符合3种或以上时即为老年衰弱。

老年衰弱不算是病，是一种介于健康与疾病中间的状态，但与年轻人提到的亚健康有所不同，它往往伴随着多种慢病共存与失能，三者交叉重叠，互相影响。衰弱的老年人就像一栋摇摇欲坠的高楼，一点风吹草动就可能坍塌。一个看上去健康的老人，也许因为一次手术、一点感染、一次跌倒，就像推翻了多米诺骨牌一样，一溃千里，接着出现疼痛、压疮、尿失禁、认知功能障碍、生活不能自理甚至死亡等不良后果。

早期预防与治疗是改善衰弱的主要方法，包括营养干预、运动干预和综合干预三个方面。

营养干预。营养缺乏是老年衰弱的重要影响因素之一，营养缺乏会导致体重下降、肌肉质量下降、免疫力下降，加重老年衰弱。通过每日补充热量、蛋白质，维生素A、B6、B12、C、D、E，铁、叶酸、硒、欧米伽-3脂肪酸等多种物质，可以有效改善机体功能状态。所以老年人可以适当补充一些配方饮品。

运动干预。规律运动可以提高肌肉的形态、力量和功能，使有氧代谢和平衡能力得到提高。先从灵活性和平衡性训练开始，继而进行抗阻力和耐力训练，循序渐进。有研究表明，通过一段时间的本体感觉训练、有氧训练、强度训练和伸展训练，可有效提高老年人认知、情感及机体功能。游泳、瑜伽、太极拳、广场舞等都是不错的选择。

综合干预。通过老年评估，由多学科团队制定个体化、多因素的干预措施，包括运动、营养、心理等方面，从而改善衰弱状态，维持或提高老年人的生活质量。

当你老了，要学会正确地认识与应对衰弱，试着用积极生活方式面对衰老，每天进行规律而适量的运动，保持良好的心态和科学合理的饮食结构，有效控制慢病发展，这才是晚年正确的打开方式。▲