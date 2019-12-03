我国报告艾滋病存活感染者95.8万

据新华社电 记者从国家卫生健康委疾控局了解到，2019年我国艾滋病防治工作取得新进展，目前艾滋病经输血传播基本阻断，经静脉吸毒传播和母婴传播得到有效控制，性传播成为主要传播途径。

国家卫健委疾控局表示，目前防治工作取得显著进展。通过进一步加强检测和创新治疗策略，最大限度发现和治疗艾滋病感染者。2019年1月至10月，全国共检测2.3亿人次，新报告发现感染者13.1万例，新增加抗病毒治疗12.7万例，全国符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例为86.6%，治疗成功率为93.5%。截至2019年10月底，全国报告存活感染者95.8万，整体疫情持续处于低流行水平。

此外，国家卫健委聚焦性传播和消除母婴传播等重点环节、聚焦“三区三州”等艾滋病疫情严重和深度贫困地区等重点地区、聚焦重点人群如青年人和青年学生，都分别做出了工作安排。

下一步，国家卫健委疾控局表示将以实施“健康中国行动”为契机，进一步强化各级政府和部门职责，动员全社会参与，创新防治策略，全面实施《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》。