有一种抖腿是病 得治

身边总有人会不由自主地抖腿，他们看电视抖、玩手机抖、开会抖、上课抖、吃饭抖，甚至看这篇文章时，还在抖！总之一句话，一天不抖，浑身难受。实际上，自己无法控制的抖腿行为可能真是病，得治。今天，我们就请中日友好医院神经科副主任医师——王丽医生给我们讲讲不宁腿综合征。

不宁腿综合征 了解一下

我们平时生活中看到的抖腿行为，大多数不属于这类疾病，而只是一种习惯性的动作。但是，当这种行为难以抵抗地发生，在休息或夜间发生或加重，运动后减轻，腿部会感觉异常（如不适感、蚁走感、紧缩感）时，这种情况就很有可能是不宁腿综合征（restless legs syndrome，RLS）了。这种疾病又称不安腿综合征，其症状就是不可抑制地抖腿。这是一种临床上比较常见的神经性疾病。

不宁腿综合征分为原发性和继发性：其中原发性的与遗传有关，但比较少见；继发性的，其病因复杂，包括营养缺乏性因素，继发于某些代谢性疾病（常见于血液透析患者）、免疫系统疾病（如多发性硬化）、帕金森病、下肢血管病、肿瘤、妊娠、服用某些药物等。中年女性和老年人患病率较高。

腿部出现这些异样 及时就医

不宁腿综合征在各年龄组皆可发病。不过，其多见于40岁以上的人群，且女性多见，男女患病比例为1比2.6。当你的腿部出现这些不安分的小动作，就要警惕了。这些都是不宁腿综合征的主要症状：

下肢感觉异常 在腿的深部有一种强烈的不适感，最常见的部位是膝和踝部之间的“小腿肚子”，感觉就像是肌肉内部被撕裂、有东西在蠕动、烧灼或者瘙痒。这种不适感难以忍受，会让人急切地想要动。一般表现为双侧对称性，左右交替的比较少见。

持续运动腿部 因为下肢感觉异常，持续时间短暂，但是又反反复复，腿怎么放都不舒服，必须靠抖腿、揉搓、捶打等活动来缓解。

夜间或安静休息时症状加重 一般白天无症状，多在夜晚发作。躺在床上时，也会翻来覆去，移动下肢，严重者难以入睡。典型者在23点至次日凌晨4点最为严重，故经常严重影响睡眠。

周期性腿动 周期性腿动是RLS的主要临床表现之一，睡眠时，患者会重复出现髋、膝、踝关节的三联屈曲及足趾背伸动作，可伴有痉挛或抽搐。

一旦有上述的症状，怀疑患有RLS时，一定尽早到神经内科门诊就诊。该病须由长期从事运动障碍相关疾病的专科医生尽早诊断。查体通常无神经系统阳性体征，脑电图、肌电图检查正常。睡眠监测发现多数病人有睡眠中周期性腿动。

试试这样做 “慰藉”不安分的腿

不宁腿综合征该如何缓解？临床上主要采用药物治疗。目前，临床上治疗RLS的主要药物有多巴胺类药物（如左旋多巴、普拉克索和罗匹尼罗等）和非多巴胺类药物（如阿片类、苯二氮类、铁剂和抗癫痫药等）。

继发性RLS则需要积极寻找并去除病因，如铁缺乏的RLS患者可予以铁剂治疗。另外，良好的生活习惯也有助于缓解症状：

1.保持良好的心态，抑郁和焦虑情绪会加重不宁腿症状。

2.养成规律的睡眠习惯，晚间睡眠时保持温暖的环境。

3.入睡前可洗热水澡。

4.睡前按摩下肢。

5.避免接触刺激性物质，如尼古丁、咖啡因等，这些物质具有兴奋神经系统的功能，会加重不宁腿症状。

6.注意坚持温和锻炼，加强腿部运动，如散步、慢跑、下蹲、踢腿等。但一定要适度，不要过度疲劳。(中日友好医院王丽)