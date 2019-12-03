易感冒人群 这三招快学起来
每年冬季，流感相对高发，老人、儿童和体质虚弱者是易感人群。广州中医药大学第一附属医院治未病科副主任医师邝秀英提醒，易感人群更应注意未病先防，除了日常的起居、饮食多加防范，以下这三招简单、易学的预防法不妨学一学。
茶饮法
姜枣茶
组成：生姜5片，红枣10枚，煎汤，趁热饮。
功效：温中散寒，适合气虚质、阳虚质、脾胃虚寒人群。
橘皮茶
组成：新鲜橘皮50克，冰糖适量，温水冲泡代茶饮。
功效：健脾化湿、生津理气，适合素体脾虚兼杂痰湿人群。
按摩法
鼻部按摩
方法：右手拇指和食指捏住鼻梁，上下按摩50~60次，下止鼻根两侧。用力适度、缓慢，不宜过重过急，早晚各一次。
功效：疏散风热、通利鼻窍，适于易感冒、患慢性鼻炎、过敏性鼻炎等人群。
耳廓按摩
方法：以拇指和食指合力由上而下按揉耳廓，共5~6 次，最后拉耳垂3下，每日2~3 次。
功效：耳与脏腑有密切关系，按摩耳穴，对相应脏腑有一定调治作用。耳廓按摩能增强体质，对预防流感有一定辅助作用。
香疗法
中医的香疗法是运用芳香药物挥发的药味，作用于口鼻、肌肤、经络穴位。
感兴趣的人们可咨询中医师，按以下的药物组方，制作简单的中药香囊放在家中帮助疏风驱邪、芳香化湿。
药物组成：荆芥穗3克、广藿香3克、石菖蒲2克、苍术2克、肉豆蔻2克、薄荷2克、冰片1克。
材料：香囊布袋或小布袋、绳子、针线等。
制作：将上述中药剪碎或者研碎，混合备用；缝制1个大小适中的袋子，将混合中药碎放入，缝好袋子；将药包放入小布袋中，用绳子绑紧袋口即可。
使用方法：将香囊悬挂在室内，或放置于容易闻到香味的地方，香味淡去后可以拆开再更换新药物。
功效：芳香化湿，适合易感冒人群。 （翁淑贤 方宁 张秋霞）
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