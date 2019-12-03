食品安全库兹涅茨曲线假说及启示
【论点摘编】
从弥补食品供需缺口导致的技术滥用和非正式制度缺失导致的逐利行为两个层面出发分析食品安全问题，可以发现，食品安全风险度与经济增长之间呈现一个“倒U形”的曲线关系，在“倒U形”曲线拐点到来之前，随着经济增长水平的提高、食品工业规模的扩大，食品安全风险度是上升的；而当突破拐点之后，食品安全风险度是不断下降的。此外，人均受教育年限、产业集中度与食品安全风险度存在着负相关关系。可以将这一关系称为食品安全库兹涅茨曲线假说，该假说可以为现阶段中国食品安全问题的解决提供有益的政策启示：第一，继续深化改革，实现经济高质量发展，为食品安全监管工作提供更多的资金支持；第二，提升消费者的整体教育水平，特别是重视食品安全教育的普及，促进食品工业科技创新，以提高消费者食品安全意识和食品安全风险识别能力，增加安全食品的有效供给；第三，加快食品产业升级，提高产业运行的规范化水平；第四，加强经济伦理教育，使得食品从业者的责任意识得以加强，推动食品产业声誉机制的建立；第五，创新食品监管模式，提升对重点领域和关键环节的联动监管能力，将覆盖全过程的普适监管手段与分环节的特色监管手段相结合；第六，构建食品安全的社会共治新格局。
《经济研究》2019年第11期，张红凤、姜琪、吕杰撰文。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn