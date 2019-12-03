推进“厕所革命”要因地制宜

12月2日，新华网刊文《抽查10多户新厕竟无一使用 农村改厕岂能‘为改而改’》披露，河南、安徽等地一些村镇已经完成改造的厕所不好用、不能用，长期闲置。国务院农村人居环境整治工作第九检查组在安徽省肥东县随机走访，在石塘镇红光社区抽查了10多家去年完成改厕的农户，发现没有一户厕所正常使用。

近年来，党中央、国务院高度重视农村“厕所革命”。从2004年到2017年，中央财政累计投入几十亿元，新建、改造农村厕所2126.3万户，农村卫生厕所普及率达80%，广大农村地区基本卫生条件得到明显改善。但也暴露出一些问题：一是个别地方简单推行“马桶化”改造，却没有配套相应的污水处理系统，一些农户的粪便直接流入沟渠、河道，极易造成环境污染；二是当前改厕任务涉及部门众多，缺乏统一的协调领导，九龙治水影响了农村“厕所革命”的进展；三是山区、平川农村基础条件不同，情况千差万别，但在改厕过程中存在“一刀切”现象，以致效果不尽理想。

当前，“厕所革命”的重点、难点在农村。促进农村人居环境改善、农村民生事业发展是实施乡村振兴战略、开展美丽中国建设的重要举措。但开展“厕所革命”，各地要立足于各自经济发展水平和基础条件，因地制宜；同时，要结合地方实际与农民需要，选择适宜的改厕模式，合理制定改厕目标任务和推进方案，分类施策。对于用水方便，已配备或有条件配备污水处理系统的，推广完整下水道水冲式厕所；对于暂时没有条件配备污水处理系统的，推广三格化粪池或双瓮漏斗式厕所；对于用水较为困难的，推广通风改良式厕所。因势利导，因地制宜，才能让“厕所革命”真正惠及农户。

同时，开展农村“厕所革命”不能只重视数量，搞“数字成绩”的层层加码，而要抓好质量和效益，注重质量优先。要坚持建管结合，积极构建长效运行机制，明确工作责任，细化进度目标，既尽力而为又量力而行，推动农村“厕所革命”取得实效。 □李禾（媒体人）