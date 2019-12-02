各地整治食品安全问题联合行动取得初步战果

按照整治食品安全问题联合行动要求，全国各地聚焦4方面突出问题，综合采取措施，解决突出问题，抓好整改落实，建立长效机制，推动联合行动取得初步战果。

在严厉打击食品生产经营环节违法违规行为方面。各地围绕严重侵害群众利益的突出食品安全问题，针对与群众日常生活密切相关的领域，严查群众反映强烈的食品安全案件，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”。河北6月份以来共查办食品案件2067件，罚款1682万元。辽宁紧盯农村地区、城乡接合部、学校周边、旅游景区等重点环节，对全省14个市进行了全覆盖的明察暗访和督导检查，并抽查监管档案700余份。上海市场监管部门加大对食品生产经营环节的监督检查力度，立案查处违法违规行为26件。

在实施保健食品行业专项清理整治方面。各地实施专项清理行动，重点解决保健食品标签和说明书虚假宣传、虚假违法保健食品广告等5个方面问题，狠抓案件查处，着力行业规范。截至9月18日，山西查处食品类广告案件25件。江苏对121家保健食品生产企业的生产经营情况进行全面清理。山东省检查保健食品生产经营单位5090家次，下达整改通知书192份，立案查处7件，受理和处理消费者申诉和举报107件。

在校园食品安全整治方面。各地深入推进学校及校园周边食品安全监管工作，推进学校食堂“明厨亮灶”，着力解决学校校长（幼儿园园长）食品安全负责制落实不到位，校园周边经营“三无食品”“五毛食品”和假冒伪劣食品等问题。北京市开展全市学校食堂食品安全隐患大排查。河南省市场监管系统截至8月底共检查学校食堂（含幼儿园食堂、学生集体用餐配送单位）9118家，查扣不合格食品及原料126公斤，下发监督意见书3137份，责任约谈191家，责令整改989家，取缔无证经营学校食堂2家，行政处罚立案数44起，没收违法所得1.7万元，罚款16.9万元。云南重点督促建立校长为第一责任人制度，加强学校食堂及周边食品安全监管和整治，检查校园及周边食品销售主体17081户次，责令停业整顿9户，下架封存其他涉嫌违法违规问题“五毛食品”763.5公斤，查处食品案件30件，罚款25.38万元。

在整治农产品质量安全问题方面。各地加大执法办案力度，堵塞管理漏洞，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。黑龙江共完成食用农产品抽检7165批次。广东省开展屠宰领域扫黑除恶专项斗争和畜禽屠宰监管“扫雷行动”，组织开展“绿剑护农”“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗菌药、农药等专项整治行动。新疆生产建设兵团开展食用农产品监督抽检工作，完成食用农产品抽检任务513批次，对发现的2批次农药残留超标产品的经营单位进行了依法查处，立案1件，罚款5.2万元。内蒙古全区农牧系统累计出动执法人员1万余人次，检查企业5800余个，整顿市场1300余个，查获假劣农资2.6万余公斤，查出问题75起。（来源：国家市场监督管理总局供稿）