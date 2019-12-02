自治区市场监管局“五项强化措施” 提升食品安全问题整治成效

民之所望，施政之所向。今年以来，自治区市场监管局积极落实党中央关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的决策部署，紧紧围绕人民群众关心的操心事、烦心事、揪心事，重点整治4方面突出问题，努力抓好“五项强化措施”，上下联动，形成合力，扎实推进整治食品安全问题联合行动。

截至11月初，自治区市场监管局共检查经营主体8万余家次，立案查处违法行为1070件，取缔小作坊及流动摊贩988家，责令整改12606件，下架不合格食品14500余公斤，以看得见、摸得着的整治成效，逐步提升各族群众的获得感、幸福感、安全感。

强化指导检查。自民生领域专项整治工作开展以来，在全面排查和集中整治的基础上，自治区市场监管局主要领导先后7次带队，联合自治区公安厅、教育厅组成指导组，分赴各地州（市）深入相关单位检查食品安全监管工作，对发现的问题要求立即整改；下发《关于扎实推进民生领域食品药品安全专项整治相关工作的通知》，通报指导组检查情况，并对进一步推进民生领域食品药品安全专项整治工作提出相关要求，确保整治措施落地见效；适时组织开展“回头看”工作，督促各地切实把发现的问题全部整改到位。

强化宣传引导。立足主流媒体深入宣传，在中央电视台、新疆电视台、中国日报、新疆日报等各大主流媒体广泛宣传报道食品安全监管工作，进一步扩大社会影响力；利用人民网、中国食品安全网新疆频道、天山网等网络平台及微信、微博、今日头条等新媒体，对食品安全监管工作取得的成效进行宣传，进一步提升人民群众对食品安全的信心。据统计，自食品安全专项整治以来，各类媒体宣传报道共1059篇（次）；围绕校园食品安全，在人民网举办专题在线访谈节目，并制作校园食品安全科普小视频，以“抖音”的形式在互联网发布，进一步提升了公众知晓率和参与度，营造了社会共治的良好局面。

强化问题导向。委托第三方专业机构对全区14个地州（市）开展食品药品领域专项整治工作进行社会满意度测评，测评内容涵盖食品小作坊、校园周边食品安全、中药饮片质量安全、执业药师“挂证”行为等4类共30个问题，重点了解各专项整治工作的群众知晓率、满意率及存在的主要问题。把群众认可不认可、满意不满意作为衡量专项整治成效的评判标准，用群众满意度客观评价各地整治成效，梳理查找市场监管系统在食品药品专项整治工作中存在的短板和薄弱环节。测评结果及时通报各地市场监管部门进行对照查漏补缺，并抄送当地食安委，督促落实属地管理责任，巩固专项整治成效。

强化培训提升。举办“千企万人”大培训、食品小作坊专项整治培训、校园周边整治工作培训观摩会、食品综合协调评议考核培训会等培训班，针对机构改革后监管队伍现状，结合食品安全领域监管特点，采取集中培训、专题培训、下基层培训等多种形式，邀请监管专家赴各地州（市），对食安办工作人员、食品安全监管人员和食品小作坊从业人员进行专项培训，不断提升基层监管人员的业务能力，有效解决从业人员法律意识淡薄、食品安全主体责任意识不强等问题。

强化考评考核。在督促抓好专项整治工作的同时，发挥考核评价激励约束和导向作用，积极推动食品安全工作纳入目标责任制考核、领导班子和领导干部年度（绩效）考核、社会治安综合治理考核等考核体系，并将群众满意度测评成绩按10%权重折算计入考核成绩，充分运用考核评价机制，推动食品安全专项整治工作落到实处、取得实效。（来源：国家市场监督管理总局、新疆维吾尔自治区市场监督管理局供稿）