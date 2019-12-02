整治食品安全问题联合行动十大典型案例专题新闻发布会

会议现场

11月29日，“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治食品安全问题联合行动工作组在国家市场监督管理总局召开十大典型案例专题新闻发布会。

为贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作部署，由中央纪委国家监委机关牵头抓总，市场监管总局、公安部牵头，会同教育部、农业农村部等部门成立14部门联合行动工作组，在全国开展整治食品安全问题联合行动，对食品安全违法犯罪行为进行严厉打击，查处了一批重大案件。

市场监管总局执法稽查局局长杨红灿

据市场监管总局执法稽查局局长杨红灿介绍，本次联合行动聚焦人民群众的操心事、揪心事、烦心事，围绕“未取得许可生产经营、超范围超限量使用食品添加剂、食品中非法添加非食用物质、经营未经检疫或检疫不合格的肉类、生产经营山寨食品”等群众反映强烈的重点问题，开展集中打击。联合行动开展以来，各地各有关部门上下联动、集中攻坚，对食品安全违法犯罪行为进行严厉打击，查处了一批重大案件，有力彰显了党中央、国务院和各级监管执法部门维护人民群众饮食安全的坚定决心，震慑了违法犯罪分子，保障了群众饮食安全。

截至目前，各地市场监管部门查处食品安全违法案件7.8万件，罚款9.1亿元，责令停产停业2431户，吊销许可证157件，从业资格限制168人；各地公安机关侦破食品犯罪案件8758起，打掉窝点5257个，抓获犯罪嫌疑人1.6万名。

下一步，将以这次联合行动为契机，进一步加大食品安全工作力度，对违法问题深挖彻查、紧盯不放，对不法分子严惩重处、绝不姑息，用最坚决的行动、最有力的举措，坚决捍卫人民群众“舌尖上的安全”。

公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长李剑涛

发布会上，公安部食品药品犯罪侦查局巡视员、副局长李剑涛公布了十大典型案例，分别为：山东烟台侦破“11.27”系列制售假酒案、四川南充侦破李某森等制售假劣饮料案、黑龙江齐齐哈尔侦破李某等制售有毒有害减肥食品案、上海宝山侦破“8.9”制售假冒品牌水产品案、河北衡水查处未经许可生产假冒橄榄油案、浙江金华查处有毒有害“悍马糖”案、湖南长沙查处富迪健康科技有限公司虚假宣传案、上海查处上海马利来实业有限公司发布违法广告案、甘肃金昌查处马某某在洋葱种植过程中违法使用甲拌磷案、青岛查处制售假农药“黑窝点”案。

李剑涛表示，公安部党委高度重视开展整治食品安全问题联合行动，共侦破食品安全犯罪案件8758起，端掉“黑窝点”“黑作坊”“黑工厂”5257处，打掉犯罪团伙2144个，抓获犯罪嫌疑人1.6万名，总案值达117亿余元，打掉黑恶团伙42个。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱

农业农村部农产品质量安全监管司副司长黄修柱在介绍中指出，此次专项整治的重点是“4+2+2+5”，其中“4”是指蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品4类农产品，第一个“2”是指使用禁用药物、不执行安全间隔期休药期规定的2种行为，第二个“2”是指农药、兽药2类农业投入品，“5”是指实施蔬菜农药残留及农药专项整治行动、禽蛋兽药残留及兽药专项整治行动、水产品兽药残留专项整治行动、生猪屠宰专项整治行动、农产品质量安全监管工作整改提升行动5大行动。

截至11月21日，全国农产品质量安全整治共出动执法人员100.3万人次，检查生产经营主体56.6万家次。销毁问题农产品和假劣农药兽药948.1吨；取缔了4471家不符合要求的生猪定点屠宰厂；查处生猪私屠滥宰、农药兽药隐性添加、农产品药残超标等问题10349起，行政执法案件2336个，移送司法案件193个；取缔无证照企业1094家，吊销证照企业214家，营造农产品质量安全违法犯罪“零容忍”社会氛围。

黄修柱表示，下一步将继续会同公安部、市场监管总局，进一步深化以人民为中心的发展思想，要求各地对标对表、倒排工期、对账销号，保质保量按时完成整治任务。尤其是整治期间没有办结的案子和发现的问题线索，要紧盯不放、深挖源头、一查到底，继续加大查办力度，查深、查细、查实，坚决严惩违法犯罪分子。