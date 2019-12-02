国家健康医疗大数据应用示范工程落地海南 中国电子助力海南数字经济发展

2019年11月30日，以“数字大健康·医疗新时空”为主题的“中国数字健康医疗大会”在海口举办。大会由中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国电子信息产业集团有限公司和海南省卫生健康委员会主办，中国电子旗下中电数据服务有限公司、海南生态软件园等承办。

中国电子党组书记、董事长芮晓武在致辞中说，中国电子始终坚持贯彻健康中国战略，深挖健康医疗大数据价值，使之成为推动国家治理体系和治理能力现代化不可或缺的重要抓手。中国电子在福州建立了首个健康医疗大数据国家试点工程，并推动相关经验在海南、陕西、成都、昆明等多个省市落地。展望未来，中国电子愿继续发挥产业组织者的引领作用，汇聚更多创新资源，携手将海南打造成为国际数字健康岛、国际一流旅游目的地，努力为健康中国战略做出新的更大贡献。

中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃在致辞中表示，随着大数据、云计算、移动互联、人工智能和生物技术的飞速发展，催生了一系列的新技术、新业态、新模式，给人们的生产生活和经济社会发展带来翻天覆地的变化。我们应该吸取世界发达国家的经验教训，像培育朝阳产业一样推动医疗健康事业的发展。

数据赋能：建设国家健康医疗大数据中心及产业园工程

会上，举行了中国卫生信息与健康医疗大数据学会与中国健康医疗大数据产业发展集团签约仪式。根据合作协议，双方将共同推动各地国家健康医疗大数据中心及产业园建设试点示范工程、“互联网+健康医疗”应用试点示范等工作，打造健康医疗大数据生态应用试点示范，制定国家健康医疗大数据标准及安全标准，建设健康医疗大数据安全体系，设立“国家健康医疗开放大学教育集团”。

中电数据党委书记、董事长李世锋作了“国家健康医疗大数据试点工程体系建设和运营模式实践”主题演讲，在总结提炼国家试点工程经验的基础上，提出了支撑健康医疗大数据安全规范可持续发展的运营模式，展示了“国家队”构建可快速部署支撑数据应用服务的“技术体系、制度体系、安全体系、生态体系、人才体系”五大核心系统能力。

示范引领：中电数据荣获智慧健康医疗创新优秀成果奖

会上，中国卫生信息与健康医疗大数据学会举行了2019年中国数字健康医疗创新应用实践案例颁奖仪式，中电数据报送的“健康医疗大数据安全管控平台” 在百余项参评案例中拔得头筹，荣获智慧健康医疗创新成果奖。

合纵连横：共建海南省健康医疗大数据产业生态

在随后召开的健康医疗大数据安全与发展论坛上，中国电子党组成员、副总经理陈锡明在致辞中表示，中国电子组建了中电数据服务有限公司（即中国健康医疗大数据产业发展集团），通过弯道超车探索出一条独具特色的健康医疗大数据产业发展之路，成为我国健康医疗大数据产业发展的顶梁柱。下一步，中国电子将进行海南全省健康医疗大数据的采集、运营、安全和生态建设，集聚优势资源，打造数字健康生态村。

论坛上，中国卫生信息与健康医疗大数据学会向天津大学颁发了“健康医疗大数据国家研究院”铭牌。

中电数据联合奇安信发布了“卫生健康行业安全解决方案”，下一步，双方将成立合资公司聚焦健康医疗行业“本质安全”、“过程安全”、“产业安全”体系建设。

与会嘉宾纷纷表示，健康医疗大数据的可持续发展与联合创新密不可分，尤其是生态体系建设。中国电子与海南省的深化合作，必将为海南自贸区（港）建设、健康海南建设提供新的发展引擎。