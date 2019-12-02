第十四届中国健康传播大会在京举行

12月1日，第十四届中国健康传播大会在清华大学主楼举行，国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安、清华大学国际传播研究中心主任李希光出席会议并致辞。来自政府、学界、业界等200余位嘉宾学者和媒体工作者参加了大会，共同围绕“互联网+健康生活”的主题展开讨论，分享中国特色健康传播的经验与实践成果。

毛群安在致辞中表示，党的十八大以来，我国卫生健康事业取得显著成绩，人民健康水平持续提高，国家在战略层面以及建设落地层面都对“互联网+医疗建设”作出了相应的规划和布局。普及健康知识，不仅是健康中国建设的首个重大行动，也是健康中国建设的基本路径，这需要卫生工作者、新闻工作者、传播学者和社会各界的支持和参与。特别是在融媒体背景下，如何通过互联网的手段把健康传播、健康教育做得入耳、入脑、入心更需要我们共同探索。

毛群安司长在第十四届中国健康传播大会上致辞

李希光在致辞中回溯了“健康传播大会”的创办历程，阐述了14年来连续举办大会的心得体会。他说，健康传播的发展在引导公众健康行为、提高公众健康水平方面发挥着重要作用。在健康中国建设的背景下，中国学者需要有更广阔的的视野，能够从本土出发，将我们的实践经验上升到理论高度，构建出自己的健康传播理论体系，以更好的为解决健康中国建设中遇到的问题和挑战提供参考。

清华大学国际传播研究中心主任李希光教授做颁奖发言

在大会上，除颁发2019年度“中国健康传播好作品奖”、“自然健康传播奖”以及“中国健康传播好论文奖”外，特别增设“颁奖发言”环节，新华社高级记者陈芳就“融媒体时代的媒体责任”进行专业解读。

第十四届中国健康传播大会与会嘉宾共做“微运动”

大会还设置“中国特色健康传播实践”与“互联网+健康生活”两个发布环节。“中国特色健康传播实践”环节发布了城市改变糖尿病进展及优秀案例、《中小学生健康教育读本（1-2年级）》和融媒体时代的医院健康传播，总结了我国在健康传播、健康教育的实践经验。“互联网+健康生活”环节通过《中国职场女性心理健康绿皮书》、《我国城镇诊所综合评价指标体系》、基于城市健康指数的疾病预防和干预的探索与实践、传播如何助力品牌塑造与成长的发布，分享了业界的探索经验。

大会分论坛主要聚焦“中国职场女性心理健康”和“紧密型智慧医共体”两大议题，与会人员就提高中国职场女性心理健康社会关注度、共同应对医共体模式下的县域信息化挑战和机遇展开研讨。

中国健康传播大会由清华大学与国家卫生健康委员会（原卫生部）于2006年共同发起，清华大学国际传播研究中心、清华大学公共健康研究中心、中国疾病预防控制中心、中国健康教育中心、中国人口宣传教育中心共同主办。大会始终秉承着“倡导健康行为、共创健康社会”的宗旨，吸引了来自政界、医药界、学术界、媒体界、企业界的数百位领导、专家、学者、记者积极参与交流，成为公共健康领域最具权威的学术盛会。