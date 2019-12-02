推想科技与埃塞俄比亚创新科技部签署战略合作协议

当地时间2019年11月29日，中国工业和信息化部与埃塞俄比亚贸易与工业部共同主办的中国-埃塞俄比亚产业合作对接会在亚的斯亚贝巴召开。

中国工业和信息化部副部长王江平、埃塞贸易与工业部副部长泰卡·盖布瑞耶瑟斯、副部长尤汉尼斯·丁卡耶乌·韦巴、埃塞创新科技部副部长艾托·西塞·托拉、中国驻埃塞俄比亚大使谈践出席并致辞；工业和信息化部原材料司巡视员吕桂新、国合司副司长陆建文、中小企业局副局长叶定达、消费品工业司副司长曹学军、中国中小企业发展促进中心主任单立坡出席了活动。

中国工业和信息化部副部长王江平在致辞中指出：“中埃工贸合作在过去已经取得很大进展，展望未来，希望中国企业抓住中非战略合作的契机，用好共建一带一路的历史机遇，落实好中非合作论坛和北京峰会成果，秉承共商、共建、共享的精神，助力埃塞俄比亚经济转型，实现共赢和共同发展的目标。”

中国驻埃塞俄比亚大使谈践致辞说：“国际社会对中国的一带一路战略有很多误解，以为中国将很多落后的技术转移到发展中国家，其实很多中国企业在出海战略中，已经将国内很多先进技术，甚至是国际领先的技术进行转移，帮助发展中国家实现经济转型。”

埃塞贸工部泰卡·盖布瑞耶瑟斯副部长在致辞中表示：“埃塞重视中埃合作，中埃合作堪称南南合作典范，中国对埃投资在所有国家排第一，是埃塞最重要的投资伙伴。中国非常注重社会发展项目的投入，投资了很多民生项目，很多都是埃塞的第一次。”

本次会议大约有100家中埃企业的150位代表参加，双方在工业园、电力、建筑、原材料、制造业等领域交流对接洽谈合作，并共同推进智库、学术机构等政产学研合作体系的发展。

会议期间举行了“关于建设埃塞俄比亚国家人工智能基础设施”项目备忘录签字仪式，由埃塞俄比亚创新科技部与北京推想科技有限公司签订，旨在推进人工智能基础设施、算法研究、数据应用、多场景开发和科研孵化等领域的合作，将人工智能多场景应用技术带入埃塞及非洲。本协议是埃塞俄比亚政府签订的第一个关于人工智能的国际合作协议。

埃塞俄比亚创新科技部艾托·西塞·托拉副部长在签约仪式上表示，“人工智能已经广泛应用于各种生活场景，医疗、交通、超市等领域，正渗入人们生活的方方面面。作为新一轮全球科技革命和产业变革的核心驱动力，人工智能正在引发第四次工业革命，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升转型，并在生产力提升、效率优化和产业转型方面发挥作用。感谢中国工信部给我们带来这样一个契机，使埃塞俄比亚可以引入人工智能技术，深刻改变埃塞的发展形态。“

中国中小企业发展促进中心主任单立坡认为，“人工智能技术发展迅猛，已经成为了驱动科技创新、驱动产业升级、改善民生的革命性技术，埃塞俄比亚各界都希望积极引入相关技术，推动经济发展和转型。中国在人工智能领域涌现很多优秀公司，推想科技就是其中一个应用人工智能促进医疗改善和转型的企业。”

推想科技CEO陈宽表示，“推想科技非常荣幸能够作为中国医疗AI创新科技的代表参与中国一带一路战略。未来，推想科技将在埃塞及非洲积极推进人工智能孵化器转移相关技术、人工智能基础建设、建立人工智能人才库和推动本地创新企业发展等方面的合作，为埃塞产业转型提供创新科技助力。”

签约仪式后，中非基金埃塞代表处首席代表李东伟、中国建材集团有限公司科技管理部总经理郅晓、埃塞俄比亚化工协会会长Tewolde Gebremichael、中地海外埃塞俄比亚公司埃塞俄比亚湖南工业园项目总经理蒋明革、埃塞俄比亚建筑协会会长Haile Asegide、阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司总经理陈敏、埃塞俄比亚纺织服制造协会会长Goshu Negash、埃塞俄比亚皮革制造协会会长Tatek Yirga进行了主旨发言，与会代表热议在埃塞俄比亚进行经贸合作的经验和实践，就中埃产业对接、深化合作等问题进行深入讨论，希望通过两国企业的共同努力，为双方经贸合作创造美好未来。