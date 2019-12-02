《中国职场女性心理健康绿皮书》在京发布

2019年12月1日，北京——今天，由清华大学和国家卫生健康委员会联合发起的第十四届 中国健康传播大会在北京举办 。会上，清华大学国际传播研究中心携手澳佳宝研究院（BLACKMORES Institute）联合发布《中国职场女性心理健康绿皮书》，通过对中国职场女性这一重要群体心理健康状况的深入调研和专家解读，呼吁社会各界对这一议题的关注，共同助力提升社会幸福感。该《中国职场女性心理健康绿皮书》是双方继2018 年《中国职场女性健康绿皮书》之后合作完成的第二份以职场女性健康为主题调研报告。

清华大学国际传播研究中心主任李希光教授在发布仪式上表示：“随着经济社会的快速转型和生活节奏的明显加快，我国国民的心理健康问题日益凸显，也越来越成为亟需关注的公共卫生问题。我们和澳佳宝研究院于2018年联合发布的 《中国职场女性健康绿皮书》中显示，近四成职场女性认为自己的心理健康‘状态一般’或者‘比较差’，焦虑、抑郁等问题日渐成为她们的健康隐忧。为此，我们今年发起了新一轮专项调研，就职场女性心理健康状况深入研究，并结合专家权威解读为职场女性排‘忧’解难。同时，我们也希冀以此为切入点，唤起职场、 家庭乃至全社会对职场女性心理问题的重视和理解。“

《中国职场女性心理健康绿皮书》发布仪式

左起：清华大学健康传播研究所执行所长苏婧、清华大学国际传播研究中心主任李希光、BLACKMORES澳佳宝亚洲总部董事长 Peter Osborne 、BLACKMORES澳佳宝研究院院长Lesley Braun、BLACKMORES澳佳宝中国董事总经理刘家潾

本次发布的2019年《中国职场女性心理健康绿皮书》（以下简称《绿皮书》）通过在线问卷的方式研究取样，共收集1199个年龄在20-59岁之间的职场女性心理现状反馈样本，覆盖中国大部分地区，展示职场女性在过去一年中以及孕产期的心理健康状况，以及她们应对这些心理状况选择的纾解方式。清华大学国际传播研究中心和澳佳宝研究院还邀请了来自心理学、营养学、妇产科和传播学等多个学科的权威专家组成专家委员会，对汇总数据进行深度分析解读，并提供了全面、科学且可操作性强的心理健康管理建议。

就调研中发现的问题，Lesley Braun博士与来自心理学、妇产科和健康传播等领域的专家一同就 “职场女性心理健康” 话题展开圆桌讨论，呼吁全社会从点滴改变开始，关注和理解职场女性心理状态。“女性是家庭健康的决策者，也是家庭幸福的守护者”Lesley Braun博士说道：“我们希望职场女性可以掌握创造幸福、稳定幸福的能力，给自己多一些关爱，也给家人和孩子树立榜样。同时我们也希望大家携手共建一个包容、友好的职场女性心理健康环境，推动建设一个充满幸福感的社会。”