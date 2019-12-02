银保监会：将试点生猪抵押贷款
助力生猪市场“保供稳价”，中国银保监会日前表示，将积极稳妥开展生猪活体抵押贷款试点；有条件的地区和机构，可以探索开展土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械抵押贷款试点，积极稳妥拓宽抵质押品范围和风险缓释渠道。
相关负责人表示，做好生猪稳产保供工作事关“三农”发展、群众生活和物价稳定，是当前一项重大而紧迫的任务，要加大生猪养殖、生产、储运、销售等全产业链的信贷投放力度，实施差异化监管政策，推动银行机构健全内部激励机制，调动基层信贷投放积极性。同时进一步完善生猪保险政策，推进涉猪商业险种试点和扩面，提升生猪保险覆盖率和保险保障能力，解决生猪养殖企业和养殖户后顾之忧。
今年9月以来，央行、银保监会多次要求银行业金融机构加大对生猪产业的信贷支持。对符合授信条件但暂时遇到经营困难的种猪场、生猪规模养殖场和屠宰加工企业，要做好相关金融服务，不得盲目限贷、抽贷、断贷。（记者 张品秋）
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