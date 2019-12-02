“天然”原料餐具或对健康有危害

德国联邦消费者保护和食品安全局日前在新闻发布会上指出，“咖啡随身杯”以及其他用竹纤维或玉米面制成的餐具几乎都含有三聚氰胺或甲醛。1/4样品的三聚氰胺检测浓度超标。

越来越多的咖啡店现在提供由竹纤维或玉米粉等所谓“天然”原料制成的随身咖啡杯，以作为一次性可替代杯子。其它餐具如盘子、碗也有这种替代趋势。然而，许多消费者并不知道，大多数此类一次性产品都包含有害化学成分，如三聚氰胺和甲醛树脂。在较高的温度下，如倒入热饮料或用微波炉加热食物时，有害的三聚氰胺和甲醛会进入食物。

德国联邦消费者保护和食品安全局在最近一次的全国范围调查中检查了56种产品，发现1/4的样品超过了三聚氰胺的特定迁移极限，其中有11%的甲醛样品。三聚氰胺最高超标3倍，而甲醛最高超标19倍。

负责此项调查的赫尔穆特·切尔斯基称，消费者以为他们正在使用对环境无害的替代品，但他们没有意识到手中的一次性杯子有可能对健康造成危害。特别令人担忧的是，随着这类产品的更多使用，三聚氰胺向相应食品转化的几率增加。

在公共餐饮中，中大型餐饮企业更多使用一次性产品来准备、加热和运送食物。对联邦州708家餐饮企业的调查表明，87.7%门店使用“咖啡随身杯”以及其他用竹纤维或玉米面制成的餐具。鉴于涉及大量客户，尤其是老人、病人或儿童，确保有害化学物质不进入饮食非常重要。

调查显示，小型特色餐饮店更多使用玻璃、陶瓷等普通餐具，对饮食加工的时间、温度也更加在乎。而一些大中型商业厨房表现要差得多，大型中央厨房中只有55.3%记录了温度—时间参数。（记者顾钢）