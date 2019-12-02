中高强度运动更护血管

生命在于运动，韩国国立首尔大学研究人员发现，如果老年人能积极参与快走、跳舞、整理花园、骑车、跑步等中高强度运动，能有效预防心血管病。

该项研究数据来源于韩国医疗保险服务系统，共纳入110多万名年龄≥60岁、既往无心血管病史的老年人，他们于2009~2010年以及2011~2012年连续两次接受体检，随访一直持续到2016年年底。这些老人的平均年龄为67岁，其中2/3的人在两次体检时均报告很少运动。在第二次体检时，之前很少运动的老人中，22%加强了运动，而之前每周至少运动5次的人却变得不爱运动了。研究人员分析数据显示，与一直不积极运动的老人相比，研究期间能从很少运动改变为每周参与1~2次、3~4次、≥5中高强度运动的老人，发生心血管病的风险分别降低了5%、11%、9%。与一直积极参与中高强度运动的老人相比，那些本来每周至少参与1~2次中高强度运动、后来变得不爱运动的老人，发生心血管病的风险最高增加了27%。

研究者发现，对于60岁以上的老年人来说，积极参与中高强度运动对总的心血管病、冠心病、中风风险均有明显降低作用。另外，残疾以及有高血压、高脂血症、2型糖尿病的老年人，如果加强中高强度运动，都有益心血管健康。

随着年龄增长，老人会觉得越来越难以坚持规律运动，但为了心血管健康，必须积极参与运动。残疾和有慢性病的老人也应如此，但一定要以安全为前提，出现不适及时停止或就医。▲（肖 晴）